Naționala de rugby a României se află de miercuri în Portugalia, unde, sâmbătă, va disputa partida din runda a II-a a Rugby Europe, un meci care poate cântări mult în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2023. În lotul care a făcut deplasarea în Portugalia se găsesc doi sportivi originari din Gura Humorului. Este vorba de căpitanul Mihai Macovei și de mai tânărul Daniel Plai.

Sâmbăta trecută, în prima etapă a Rugby Europe, al doilea eșalon valoric al rugbiului european, România a pierdut la limită, în deplasare, cu Rusia, scor 18-13.

Românii nu au făcut un meci rău, au înscris singurul eseu al partidei, însă au făcut și multe erori în apărare, care au fost decisive. Singurul aspect pozitiv după acest meci este că România a obținut punctul bonus defensiv, pentru înfrângere la mai puțin de 7 puncte.

La finalul meciului, Mihai Macovei a vorbit despre joc, despre prima repriză bună, dar și despre erorile din a doua repriză.

Acesta aproape a izbucnit în plâns vorbind despre ”lucruri dureroase pe care unii nu le văd, ei știu că echipa trebuie să fie sus, noi muncim din greu, vrem să fim mai buni, dar nu avem suport, nu avem nimic, facem ce putem”. Acesta a făcut referire la faptul că echipa națională de rugby nu are un teren al ei, pentru a se pregăti, iar Stadionul Național Arcul de Triumf, recent modernizat, care se spera să fie exclusiv pentru acest sport, ar urma să fie alocat pentru mai multe sporturi.

Revenind la meciul cu Portugalia, acesta este deosebit de important, iar o a doua înfrângere, după cea din Rusia, ar compromite destul de serios campania de calificare la Cupa Mondială din 2023.

Andy Robinson, antrenorul României, a declarat: “Este un început greu de competiție cu primele două meciuri disputate în deplasare. Rezultatul partidei cu Rusia este dezamăgitor, am început bine, am reușit acel eseu, după care am greșit foarte mult, am fost penalizați și această lipsă de disciplină ne-a costat. Ținând cont de faptul că jucătorii nu au mai avut meciuri de multă vreme, atitudinea lor a fost foarte bună și cred că toată lumea din România va spune că practic am ratat o șansă cu acest meci pentru că am avut momente în care am fi putut câștiga, însă greșelile comise și lipsa de disciplină ne-au costat. Acumularea punctelor este vitală în timpul acestei campanii de calificare, însă cel mai important în acest moment este să ne recuperăm cât mai bine și să fim pregătiți să jucăm cu Portugalia.“

Meciul de rugby Portugalia-România se va desfășura sâmbătă, de la ora 15.00, și va fi transmis în direct de TVR 1.