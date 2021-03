De la 1 Martie

Unul dintre cele mai interesante evenimente ale verii anului 2021 se anunță a fi Maratonul Via Transilvanica, organizat de celebrii frați Ușeriu – Tiberiu și Alin, împreună cu Asociaţia Tășuleasa Social.

Startul înscrierilor s-a dat pe 1 martie, pe maraton.viatransilvanica.com,dar din motive de siguranță locurile sunt limitate la toate probele.

Primul maraton de pe traseul Via Transilvanica – drumul care unește regiunile istorice ale României, prin locuri cu peisaje de neuitat, este programat să se desfășoare în perioada 18-19 iunie și va avea patru probe: semimaraton, maraton, ultramaraton și mountain-bike.

Startul se va da din campusul Tășuleasa Social din Pasul Tihuța, iar sportivii vor parcurge o porțiune din Via Transilvanica, marcată cu borne de andezit la fiecare kilometru.

Maratonul va fi susținut pe distanța de 42 de km, cu elevația de 1300 de metri, semimaratonul va fi pe 21,5 km, cu o elevație de 470 de metri, iar piesa de rezistență – ultramaratonul, de 161 de km, se întinde pe două județe - Bistrița-Năsăud și Suceava.

Există și varianta de maraton pe două roți – mountain-bike, tot pe distanța de 42 de km.

Concursul este deschis celor care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt apți din punct de vedere medical să susțină acest tip de efort.

Tiberiu Uşeriu (45 ani), inițiatorul maratonului Via Transilvanica, a terminat pe locul al doilea ultramaratonul Yukon Arctic Ultra desfășurat în Canada, în apropierea Cercului Polar, după ce a parcurs distanța de peste 300 de mile (circa 490 kilometri) în șapte zile și 33 de minute. Pe primul loc s-a clasat elvețianul Fabian Imfeld (33 ani), care a terminat cursa în șase zile, 18 ore și două minute.

Fratele lui Tiberiu, Alin Uhlmann Ușeriu, conduce Asociația Tășuleasa Social, care s-a remarcat prin proiectele organizate, cel mai recent și de anvergură națională fiind Via Transilvanica.

„În 2018 am avut curajul de a începe o călătorie prin toată țara, în căutarea a peste 1.000 de km care să înregistreze cât mai bine schimbarea peisajului natural, cultural, etnic, istoric și nu numai, din România. Avem deja 800 de kilometri amenajați și documentați și un flux mare de drumeți care deja îi parcurg, deși proiectul mare este încă în faza de construcție. Asta este o mare bucurie, dar și un impuls de a continua să facem tot ce ne stă în putință să terminăm acest drum.

Curajul nostru a venit după aproape 20 de ani de activitate pe care Tășuleasa îi avea la momentul primei lansări VT. Fiecare proiect ne-a pregătit pentru complexitatea acestuia, dar poate cea mai evidentă a fost contribuția competiției sportive Via Maria Theresia, proiect care ne-a învățat cum se marchează și amenajează un traseu. Din 2014 până în 2019 am avut 6 ediții la care tot mai mulți dintre voi ați luat parte și știm că VMT este foarte îndrăgit. VMT este bunica de la care Via Transilvanica a învățat cum să pornească la drum.

Vă anunțăm cu bucurie că anul acesta vom organiza Via Transilvanica Maraton, sau VTM, pentru că știm că vă este dor de alergare și pentru că suntem siguri că peisajul de pe VT nu vă va dezamăgi”, este anunțul făcut pe pagina de socializare a Asociației Tășuleasa.