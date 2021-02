Trofeul Avastar 2021 Roman, categoria U12, a ajuns la David Arcip

Tenis de câmp

Municipiul Roman a găzduit, în perioada 6 - 9 februarie 2021, un nou turneu de tenis de câmp organizat sub egida Federaţiei Române de tenis, turneu care a avut ca premiu „Trofeul Avastar”. Competiţia a reunit un număr mare de sportivi, la categoriile U12, U14 şi U18, din Iaşi, Piatra Neamţ, Roman, Bacău, Galaţi, Bucureşti şi Republica Moldova. Urbea de pe Șomuz a fost reprezentată de sportivul David Arcip, legitimat la Lechner Tenis School Braşov. David a ajuns la Roman direct din cantonamentul de la Braşov, unde s-a pregătit în perioada vacanţei împreună cu antrenorul sau Ferry Lechner. Bilanţul pregătirii de la Braşov s-a concretizat în câştigarea trofeului AVASTAR din postura de favoritul nr.1 al turneului, David a reuşit să termine concursul fără set pierdut.

În sferturile turneului l-a întâlnit pe sportivul Eric Baltatescu, de la Clubul ACS KYM STAR Piatra Neamţ, pe care l-a învins cu scorul de 6-1; 6-1, iar semifinala s-a disputat cu sportivul Theodor Tudor, de la Clubul TCM Roman, de care a reuşit să treacă, în două seturi cu scorul 6-1 6-2. Finala turneului l-a adus din nou pe David Arcip faţă în faţă cu un sportiv de la Clubul TCC 2018 Piatra Neamţ, David Dandu, cu care fălticenenaul a disputat numeroase meciuri pentru primul loc pe podiumul de premiere şi pe care l-a înfrânt şi de această dată, cu scorul 6-3; 6-1. Meciul din finală a fost unul intens, cu schimburi lungi de mingi, care l-au provocat pe David Arcip şi i-au testat tenacitatea.

„Dacă am încredere, pot să câştig”

„Din luna septembrie a anului trecut am trecut la categoria U 12 ani, deşi încă nu am 11 ani. La Lechner Tenis School Braşov mă simt mai bine ca acasă, la Fălticeni, e mai multă prietenie, acolo îmbinăm distracţia, munca şi şcoala. Este un sentiment foarte plăcut pentru că acolo sunt 40 de copii, printre cei mai buni jucători din ţară, şi mă simt bine pentru că acolo am concurenţă. După cantonamentul din vacanţă a urmat turneul de la Roman, cu competitori din toată ţara şi din Republica Moldova.

Dacă am încredere şi pot, câştig. Nimic nu este imposibil. Când plec la o competiţie, în primul rând îmi pun în gând să joc bine. Dacă joc bine, sunt calm, nu mă enervez, ştiu că pot să câștig. De obicei am emoţii înainte, dar când intru pe teren emoţiile dispar şi abia aştept să joc”, ne-a spus David Arcip.

David va împlini 11 ani la sfârșitul lunii aprilie. În U12 a ajuns pe locul 21 în ierarhia națională în numai cinci luni și cu o pauză destul de lungă la sfârșitul lui 2020, dar îşi propune să câştige cât mai multe meciuri în următoarele luni şi să ocupe Locul 1 la categoria de 12 ani.

Remarcăm la finalul acestei competiţii progresele pe care David le face în ceea ce priveşte atitudinea, gestionarea emoţiilor, comportamentul în situaţii dificile, anticiparea deciziilor în joc ale adversarului, puncte cheie urmărite de antrenorul Ferry Lechner. Trofeul Avastar i-a adus încredere micuţului sportiv, care se pregăteşte să participe în perioada 27 februarie -3 martie la un turneu FRT U12 desfăşurat la Bucureşti.

„Felicitări pentru atitudine, determinare şi jocul bun de pe teren! Mulţumim domnului antrenor Ferry Lechner, lui Florin Popovici - Dumbravă pentru racordajul rachetei câştigătoare şi doamnei învăţătoare. Mulţumim sponsorilor: Prodac Home Improvement LTD, Sidem SRL, Nico Paul SRL, Saniral SRL, Rotary Club Falticeni, Eurodesign SRL, Lorenmar SRL, care sunt mereu alături de David şi susţin performanţa micului iubitor al sportului alb”, a precizat Ramona Arcip, mama micului campion naţional.