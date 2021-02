Rugby

Humoreanul Mihai Macovei, unul dintre cei mai titrați rugbiști români ai ultimului deceniu, căpitanul din ultimii ani de la naționala de rugby a României, a criticat vehement intenția ministrului Tineretului și Sportului de a schimba destinația exclusivă pentru rugby a stadionului „Arcul de Triumf”, recent modernizat, practic o primă arenă decentă în România pentru acest sport cu rezultate importante în trecut și care a fost menținut oarecum pe linia de plutire a rezultatelor în ultimii ani.

Într-o declarație pentru Agerpres, Mihai Macovei a vorbit despre generațiile de rugbiști care și-au ”rupt oasele” pe acest teren, de necesitatea ca rugbiul să aibă și el o casă a lui și de liniștea de care are nevoie Naționala pentru a se putea califica la Cupa Mondială din 2023.

”<Arcul de Triumf> a fost și este casa noastră... Dar sunt unii oameni care poate n-au făcut nimic pentru România şi iau anumite decizii absurde. Dacă aşa vor ei să trateze sportul românesc, consider că au luat-o pe o cărare greşită. Ar trebui să fie mai atenţi, să-şi pună întrebări, să analizeze lucrurile, să se uite la trecut, la istorie, la prezent, la sportivii care şi-au rupt oasele pe acest stadion, au avut operaţii, unii poate au rămas cu handicap... este o poveste şi o istorie în spatele acestui stadion. Aşa că nu poate veni oricine, chiar dacă este de acolo, de sus, să ia nişte decizii care nu-şi au rostul. Vorbim de 100 de ani de istorie, cum să vină cineva să spună că nu este al nostru? Echipa naţională de rugby nu a avut niciodată un stadion al ei, altul decât acesta... pe unde mergeam trebuia să cerem voie să ne putem antrena sau juca. Când vorbeşti de echipa naţională, ar trebui să ai toate porţile deschise în ţară, oriunde ai merge... fotbalul are casa lui, handbalul la fel, baschetul la fel... noi de ce nu putem avea casa noastră? Aceasta este durerea, supărarea noastră, marea noastră frustrare. Vedem că cei de sus care ar trebui să ne ajute merg în direcţia opusă. Noi tot sperăm să se rezolve lucrurile, ne dorim să jucăm, să avem unde să ne antrenăm şi să se schimbe ceva. Vrem să ne calificăm la Cupa Mondială, dar să nu ni se pună piedici aiurea. Oamenii care ar trebui să ne ajute, ne împiedică. Acolo sus ar trebui făcut ceva astfel încât să se ridice întreg sportul românesc, suntem departe de adevăr", a declarat Mihai Macovei pentru AGERPRES.

În vârstă de 34 de ani, Mihai Macovei își dorește enorm să-și poată încheia cariera de jucător la Cupa Mondială din 2023, care va avea loc în Franța.

Ar avea atunci 37 de ani și crede că, dacă sănătate îl va ajuta, va putea fi pe teren, la nivel înalt, până atunci. Mihai Macovei, multiplu campion al României la rugby cu Știința Baia Mare, evoluează de câțiva ani la Colomiers, o echipă de top din a doua ligă de rugby din Franța, unde este jucător de bază și căpitan de echipă.

Naționala de rugby a României a reușit să se califice pe teren la toate edițiile Campionatului Mondial, însă la ultima, cea din 2019, nu a mai ajuns, fiind descalificată în urma unei erori a celor din staff, care au folosit un jucător străin neeligibil.