Volei masculin – Divizia A2

Voleibaliștii de la CSM Suceava au revenit în competițiile oficiale la sfârșitul săptămânii trecute. Echipa antrenată de Tudor Orășanu s-a deplasat la Dej, acolo unde a susținut trei meciuri din cadrul Seriei Vest a Diviziei A2 de volei masculin. Tânăra formație suceveană a avut o comportare excelentă, a câștigat toate partidele din program și a urcat pe primul loc în ierarhie.

Primul joc cu CSS Lapi Dej a fost unul restant din turneul precedent și s-a încheiat cu victoria CSM-ului, cu scorul de 3-1 (21, -16, 17, 13). În continuare, sucevenii au învins mai ușor decât era de așteptat pe Pro Volei Arad cu 3-0 (16, 18, 20), pentru ca ulterior să dispună din nou gazdele de la CSS Lapi Dej, cu scorul de 3-1 (-23, 16, 18, 16).

„A fost un turneu reușit și îi felicit pe băieți pentru rezultatele obținute. Mai greu a fost cu cei din Dej, chiar mai tineri ca noi, dar ne-am descurcat. Cuvinte de felicitare în plus merită Alexandru Roman, care a arătat constanță în joc la primul lui turneu ca titular. La ultimul meci am jucat cu cei mai tineri jucători pe care i-am avut în lot, cu tânărul Vlad Ștreangă, care n-a împlinit încă 18 ani, ca ridicător și a fost OK. Sper ca și la viitorul turneu să ne descurcăm la fel de bine”, a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Tudor Orășanu.

CSM Suceava a deplasat la Dej un lot format din Marius Gontariu, Alexandru Verciuc, Marius Bortă, Răzvan Dănilă, Gabriel Albu, Vlad Ștreangă, Alexandru Roman, Cosmin Boghian, Denis Croitor, Andrei Curic.

Iată cum se prezintă clasamentul la zi al Diviziei A2 de volei masculin, Seria Vest: 1. CSM Suceava 11 puncte, 2. Pro Volei Arad 10 pct., 3. VC Zalău 6 pct., 4. CSS Lapi Dej 3 pct., 5. CS Oțelu Roșu 0 pct.