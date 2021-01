Minifotbal

minifotbal. Competiţia este una de mare tradiţie, ajungând la a XIV-a ediţie. Tocmai de aceea, an de an se strâng la Magic Arena cele mai bune de echipe din România, pentru a-și disputa întâietatea. La ultima ediția s-au aflat pe tabloul de concurs nu mai puțin de 32 de formații, printre care și două grupări din Suceava, este vorba de Mihu Acoperișuri, nimeni alta decât campioana de anul trecut, și Bucovina, o echipă alcătuită pe scheletul titratelor Railex și Inter Conti, nume bine cunoscute pe scena minifotbalului românesc.

O comportare deosebită a avut Mihu Acoperișuri, care a izbutind să se califice pentru al doilea an consecutiv în finala competiției. Dacă la ediția precedentă s-a impus în ultimul act, în extra-time, în dauna băcăuanilor de la Golden Boys, și ei foști câștigători ai turneului ieșean, de această dată, trupa manageriată de Mihai Diaconița a trebuit să se recunoască învinsă în fața grupării Nova Vita Târgu Mureș, tot în urma loviturilor de departajare.

„În meciul decisiv pentru titlu am întâlnit o echipă redutabilă, gruparea mureșeană fiind campioană națională en-titre și vicecampioană europeană în 2019, la Rimini, în Italia. Chiar dacă au avut în față pe principala favorită la câștigarea competiției, jucătorii noștri au dat o replică pe măsură. Am ajuns chiar să conducem cu 2-0 la pauză, însă adversarii noștri au reușit să revină. Duelul avea să fie decis în cele din urmă la loteria penaltiurilor, acolo unde noi am marcat de două ori, iar ei au transformat toate cele trei lovituri de pedeapsă. Ne-a lipsit de puțin să câștigăm din nou Cupa Unirii, și nu putem fi decât mândri de modul în care s-a dăruit echipa noastră”, a declarat Mihai Diaconița.

Până la întâlnirea din ultimul act, cu Nova Vita Târgu Mureș, gruparea Mihu Acoperișuri a avut următorul parcurs: 5-1 cu Amicii Iași, 1-0 cu SGTM Iași și 0-2 cu Atletic Iași, în faza grupelor, 2-0 cu Bucovina Suceava, în optimi, 2-2 (5-4 d.l.p.) cu HNH Cluj-Napoca, în sferturi, și 3-0 cu Real YRY Team Iași, în semifinale.

În afară de premiul pentru locul secund, înmânat de Dan Cojocaru și Paul Costaș, oficialii Federației Române de Minifotbal prezenți la Cupa Unirii 2021, sucevenii au primit și două premii individuale din partea organizatorilor. Astfel, Daniel Bălan, fostul fundaș al Stelei București, a fost desemnat MVP-ul finalei, în vreme ce Mihai Guriță a fost ales cel mai bun antrenor al turneului.

Mihu Acoperișuri a mizat la Cupa Unirii pe următorul lot de jucători: Angel Băiceanu - Mihai Diaconița, Andrei Duman, Victor Romașcan, Viorel Stan, Daniel Bălan, Nolbert Solcan, Iosif Netbai, Sergiu Matei, Ionuț Furtună și Ionuț Pană. Antrenor: Mihai Guriță.

Societatea comercială Mihu Acoperișuri este o firmă suceveană de succes, care ocupă locul al doilea în Europa la vânzări tablă tip țiglă metalică Blachotrapez și se pune la dispoziţia clienţilor prin agenţii proprii de vânzări, distribuţie şi montaj, ce acoperă judeţele Suceava în principal, Iaşi, Neamţ sau Botoşani. Printre produsele distribuite de Mihu Acoperișuri regăsim tabla tip ţiglă metalică, tablă cutată, accesorii pentru acoperişuri, panouri sandwich şi garduri.