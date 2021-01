Vasile Vitu n-a rezistat decât jumătate de an pe Areni. Foto Costi Solovăstru

Liga a III-a

Conducerea Forestei a anunțat pe pagina oficială de facebook că a ajuns la un acord cu jucătorul Vasile Vitu pentru rezilierea amiabilă a contractului cu gruparea suceveană.

„Am avut o discuție cu Vasile Vitu, în care acesta și-a manifestat nemulțumirea că a evoluat puțin în turul campionatului, ținând cont că avem în lot un număr de cinci fundași centrali. În condițiile în care am înțeles că jucătorul are și alte variante de a-și continua cariera, am decis de comun acord să încetăm colaborarea prin acordul ambelor părți. Clubul nostru îi mulțumește pentru perioada petrecută pe Areni și îi urează succes în continuare”, a declarat președintele echipei sucevene, Andrei Ciutac.

La rândul său, Vasile Vitu recunoaște că avea alte așteptări în vară, în momentul în care a semnat cu Foresta.

„Am acceptat entuziasmat propunerea de a veni la Foresta, pentru că se dorea un proiect bazat pe jucători din zona Sucevei, cu care să se încerce promovarea în eșalonul secund. Pe parcurs însă lucrurile s-au schimbat pentru mine, iar șansele și încrederea care mi s-au acordat au fost prea puține pentru a demonstra că pot fi un jucător important pentru echipă. Chiar și așa, cred că mi-am făcut exemplar treaba în aceste 6 luni, nu am dezamăgit pe nimeni și am dat maximum la fiecare șansă acordată. Le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au apreciat pentru munca depusă în perioada petrecută la echipa suceveană”, a precizat apărătorul în vârstă de 28 de ani.

Vasile Vitu a dezvăluit că nu duce lipsă de oferte, iar de această dată va încerca să ia decizia cea mai inspirată.

„Am o propunere clară din Republica Moldova. După cum știți, eu sunt basarabean la origine, dar am deja 12 ani de când m-am stabilit la Suceava. Am o familie întemeiată aici, iar prioritar pentru mine este să rămân cât mai aproape cei dragi. Am primit și câteva oferte de la echipe din Seria I a Ligii a III-a. Voi analiza atent toate variantele și mă voi hotărî încotro o apuc în cel mai scurt timp”, a mărturisit Vasile Vitu.