Fotbal

Fostul mare fotbalist Dorin Goian, care a împlinit recent vârsta de 40 de ani, a absolvit cu brio cursurile licenței de antrenor PRO UEFA, pe care le-a început la mijlocul anului 2019, alături de alți 19 candidați.

Examenele finale au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie ale anului trecut și s-au ținut pentru prima dată online, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

Pentru proba teoretică, antrenorii au susținut un examen tip test grilă, iar la proba practică au trebuit să realizeze o prezentare pe diferite teme, subiectele fiind trase la sorți.

„Chiar dacă Federația Română de Fotbal n-a publicat încă rezultatele finale în mod oficial, eu știu că am promovat examenul pentru obținerea licenței PRO cu nota 9,37. Am fost informat de acest lucru printr-un e-mail de către domnul Lucian Burchel, coordonatorul seriei noastre de cursanți. Sunt bucuros că am realizat ce mi-am propus, chiar dacă nu traversăm vremuri tocmai bune în fotbal. O să vedem ce ne rezervă viitorul”, a declarat fostul mare internațional al României.

În afară de Dorin Goian, printre cursanții ultimei serii pentru licența PRO UEFA s-au aflat nume cunoscute microbiștilor din țara noastră, precum Mirel Rădoi, Adrian Mutu, Nicolae Constantin, Octavian Chihaia, Marius Măldărășanu, Florin Bratu, Nicolae Grigore, Costin Curelea, Laszlo Balint, Cristian Todea, Dinu Todoran sau Valentin Negru.