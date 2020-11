Handbal masculin

Echipa a doua a clubului CSU Suceava a debutat perfect în noua stagiune a Diviziei A. Echipa pregătită de Ioan Tcaciuc, care are în componență handbaliști tineri, de perspectivă, cu vârsta cuprinsă între 17 și 23 de ani, a reușit să câștige toate cele trei meciuri ale turneului de la Turda, instalându-se în fruntea Seriei A. Singurul duel mai complicat a avut loc în runda inaugurală, cu CSM Ploiești, pe care sucevenii și l-au adjudecat la limită, cu 25-24. Următoarele două partide au fost fără istoric, „alb-albaștrii” impunându-se categoric în fața formațiilor Politehnica Iași (41-27) și CNE Sighișoara (44-18).

„În prima partidă am intrat mai greu în meci, jucătorii resimțind lipsa competițiilor din cursul acestui an. Ușor, ușor însă am reușit să depășim tracul de debut și am început să ne intrăm în ritm. Jucătorii noștri au potențial, iar dacă vom rămâne la fel de serioși și vom aborda toate meciurile la concentrație maximă, cred că va fi greu să ne bată cineva. Consider că stă în puterile noastre să încheiem seria pe primul loc”, a declarat antrenorul Ioan Tcaciuc.

La turneul de la Turda, lotul grupării sucevene a fost alcătuit din următorii jucători: Ionuț Andreescu, Radu Turturică, Ionuț Șoldan - Cosmin Lupu (24 goluri), Robert Alupoaiei (18), Bogdan Cozorici (17), Adrian Hreceniuc (9), Adrian Urdă (9), George Mihalcea (8), Albert Vizitiu (5), Cristi Bejinariu (5), Antonio Pintilei (5), Daniel Burac (4), Răzvan Ioan (4), Andrei Sora (2) și Iulian Roșu.

Următorul turneu al Diviziei A de handbal masculin va avea loc anul viitor, în intervalul 21-24 ianuarie.

Clasament Divizia A – Seria A

1. CSU II Suceava 3 3 0 0 110-69 9

2. CSU Pitești 3 3 0 0 50-20 9

3. CSM Ploiești 3 2 0 1 72-57 6

4. Politehnica Iași 3 2 0 1 110-110 6

5. CSM II Bacău 3 1 0 2 70-73 3

6. CSU Galați 3 0 0 3 0-30 0

7. CSU Târgoviște3 0 0 3 0-30 0

8. CNE Sighișoara3 0 0 3 79-122 0