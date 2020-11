Rugby

Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a încheiat campionatul Diviziei Naționale de Seniori (DNS) cu partida jucată duminică, în Capitală, cu RC Grivița. Gazdele s-au impus cu scorul de 33-12, după un meci în care sucevenii au muncit, au avut câteva faze reușite, însă Grivița a fost mai eficientă la dezvoltarea jocului pe spații largi, unde a finalizat faze frumoase, în viteză.

Sucevenii au condus în prima repriză cu 5-0, 12-7, ratând și trei lovituri de pedeapsă iar înainte de pauză au dominat minute bune în 22-ul advers, fiind foarte aproape de un nou eseu. Acest moment a fost probabil decisiv, cei de la Grivița scăpând pe contraatac și intrând la pauză cu scorul 21-12.

În partea a doua, sucevenii nu au mai reușit să înscrie, deși au avut și ei unele momente de dominare. Grivițenii i-au surprins cu mai multe faze în viteză, impunându-se în final clar, cu scorul de 33-12. Diferența a fost făcută probabil și de pregătire, sucevenii având o perioadă scurtă cu antrenamente, care s-au făcut însă în grupuri mici.

Una peste altă, este de apreciat că rugbiul a putut continua prin eforturile jucătorilor și a susținătorilor iar campionatul s-a finalizat pe teren, chiar dacă cu meciuri mai puține, asta din cauza pandemiei și a costurilor mari pentru testele Covid.

Antrenorul echipei CSM Bucovina Suceava, Marius Colțuneac, a declarat la finalul meciului:

”Prima repriză pot să spun că am dominat, puteam intra în avantaj dacă pe final eram mai atenți și profitam de momentele bune. În partea a doua, din păcate, am tratat prea ușor faze în apărare, am fost surprinși de viteza unora dintre adversari. Cred că au contat și schimbările, am avut accidentări și la linia I și la aripă. S-a văzut și pregătirea superioară, grivițenii au mulți tineri care au fost în loturile de la Steaua și Dinamo și altfel s-au putut antrena în aceste luni multe de pauză”.

El a transmis mulțumiri pentru sprijin Primăriei și Consiliului Local Suceava, celor de la Urban Street și Asociației Prietenii Rugbiului.

La finalul meciului, Iulian Nichiforiuc, în vârstă de 41 de ani, care a jucat ca de obicei titular, a anunțat că acesta a fost ultimul său meci în tricoul CSM Bucovina Suceava. Antrenorul i-a transmis mulțumiri pentru faptul că din anul 2002 a fost tot timpul alături de echipă și speră ca acesta să mai analizeze decizia de retragere până în primăvara anului viitor.

Sucevenii au încheiat actualul campionat pe locul VI, imediat după RC Grivița.