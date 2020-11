Fotbal internațional

Eugen Nae (45 de ani), fostul portar din perioada de glorie a Forestei, a devenit zilele trecute campion în China, cu Jiangsu Suning. Nae face parte din staff-ul lui Cosmin Olăroiu, alături de Cătălin Necula și Gabriel Caramarin, ocupându-se de pregătirea portarilor. În finala Superligii chineze Jiangsu Suning a trecut de campioana en-titre, Guangzhou Evergrande, în dublă manșă, cu 0-0 și 2-1.

„Vă imaginați ce bucurie a fost, mai ales că din punct de vedere al bugetului eram a 12-a echipă. Este rodul răbdării pe care au avut-o conducătorii. În primul an am avut obiectiv salvarea de la retrogradare, dar am terminat pe locul cinci. A fost momentul când i-am convins pe toți de ceea ce puteam face aici. A urmat locul patru, iar acum, în 34 de meciuri am pierdut doar de două ori, una din înfrângeri cu Evergrande, în grupe. În urma acestui succes ne-am calificat direct la Campionatul Mondial al cluburilor. A fost o bucurie enormă, ceva rar, dar nu am sărbătorit în oraș. Este totuși pandemie, chiar daca ați văzut 15.000 de spectatori în tribune. Nu vreau să-mi imaginez ce ar fi fost pe străzi, orașul are 9 milioane de locuitori. Antrenorul celor de la Evergrande, italianul Fabio Cannavaro, a acceptat cu sportivitate înfrângerea, chiar dacă pentru ei a fost dur momentul, deoarece câștigaseră 8 din ultimele 9 campionate în China”, a declarat Eugen Nae pentru Radio Sport 1.