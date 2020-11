Liga a III-a

Ca urmare a celor 16 puncte acumulate în ultimele șase etape, Foresta a egalat-o pe Știința Miroslava în fruntea ierarhiei Seriei I, ce-i drept, ieșenii mai având de disputat restanța cu codașa CSM Pașcani. Cele două mari favorite la promovare se vor întâlni sâmbătă, pe terenul din Miroslava, în ultimul meci al sezonului de toamnă, un eventual succes urmând a le da sucevenilor posibilitatea de a ierna pe locul întâi.

„Este un meci foarte important pentru noi, mai ales că o victorie ne-ar oferi o stare de liniște și ne-ar ajuta să urcăm pe prima poziție. Nu am promis nici o primă specială jucătorilor pentru acest derby, deoarece ei au o clauză care prevede să încaseze câte 400 de lei pentru fiecare punct câștigat, cu condiția ca echipa să fie pe primul loc. Până acum ei au primit primele înjumătățite, așa că au motivație foarte mare să ajungă pe prima poziție. La începutul sezonului am gândit să stabilim prime de joc consistente, astfel încât fotbaliștii să fie motivați să dea totul pentru victorie. În acest moment suntem cu obligațiile financiare la zi, așa că așteptăm mai mult de la ei”, a declarat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Oficialul de pe Areni a precizat că se așteaptă la un joc greu, dar are încredere în fotbaliștii antrenați de Ivan Gvozdenovic.

„Sunt de părere că avem lotul cel mai valoros din serie și ar trebui să câștigăm. În tur am pierdut la limită, însă am avut și ghinion, ratând un penalty”, a mărturisit Andrei Ciutac.