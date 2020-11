Fotbal

Gruparea Șomuz Fălticeni a început în trombă actualul sezon al Ligii a III-a. Formația antrenată de Daniel Stoica a câștigat primele meciuri de campionat instalându-se pe prima poziție a Seriei I. Continuarea n-a mai fost însă la fel de reușită. Fălticenenii n-au mai scos decât două puncte din următoarele cinci runde, încheind turul pe locul al cincilea. Mai mult, Șomuz a cedat fără drept de apel și duelul cu Ceahlăul Piatra Neamț, din turul al patrulea al Cupei României, ratând șansa de a aduce un adversar cu nume pe stadionul „Constantin Jamaischi”.

„Sincer, nu am prea multe explicații despre căderea înregistrată de echipă în partea a doua a turului. Cert este că starea de spirit nu mai este aceeași după ultimele eșecuri. De neînțeles este faptul că am bătut Foresta și am remizat la Miroslava și Rădăuți, cu toate echipe de pe podium, și am cedat în fața unor formații mult mai slab cotate. Oricum, toți jucătorii au primit șansa să joace și să demonstreze că merită să facă parte din echipa noastră. Vom face o analiză amănunțită după încheierea sezonului de toamnă și vom trage linie. Ce pot să vă spun este faptul că sunt fotbaliști care vor părăsi echipa în pauza de iarnă, și dintre străini, și dintre români”, a declarat Iulian Darabă, directorul sportiv al grupării fălticenene.

Sâmbătă, de la ora 14.00, în ultimul meci de campionat din acest an, Șomuz va primi pe teren propriu vizita nou promovatei Bradu Borca.