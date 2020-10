Handbal masculin

Vineri, 23 octombrie, în cele două săli de sport din Sfântu Gheorghe sunt programate să se joace meciurile etapei a X-a din Liga Națională de handbal masculin, rundă în care formația CSU Suceava ar urma să se confrunte cu CSM Reșița. Până aici toate bune și frumoase, numai că numărul cazurilor de coronavirus confirmate la Sfântu Gheorghe a depășit pragul de 3 la mia de locuitori cumulat pentru ultimele 14 zile, prin urmare Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna a decis noi măsuri care au intrat în vigoare în oraș începând de marți, 20 octombrie, restricții care vor fi mențiune cel puţin două săptămâni.

Conform deciziei, pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe devine obligatorie purtarea măștii în toate spaţiile publice deschise. De asemenea, teatrele, cinematograful, sălile de spectacole şi de jocuri de noroc, sălile de sport şi fitness, muzeele vor fi închise.

Cum era de așteptat, la aflarea veștii, cluburile implicate, inclusiv oficialii grupării sucevene, s-au interesat dacă turneul de la Sfântu Gheorghe se va mai putea desfășura, iar conducerea Federației Române de Handbal le-a transmis că își asumă organizarea acțiunii chiar și în contextul hotărârii luate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna.

„Am sunat în cursul zilei de marți la Federație, după ce am auzit la știri despre situația de la Sfântu Gheorghe. Am dorit să aflăm ce se întâmplă, să știm cum ne organizăm deplasarea, să vedem dacă mai are rost sau nu să facem rezervare la hotel. Ni s-a transmis că nu sunt probleme, autoritățile știu despre turneu, iar Liga Națională va continua conform programului stabilit inițial. În aceste condiții, miercuri vom efectua un nou rând de teste COVID și sperăm să nu fie probleme, astfel încât să putem aborda în efectiv complet meciul cu CSM Reșița”, a declarat Adrian Chiruț, antrenorul principal al grupării sucevene.

Meciurile etapei a X-a a Ligii Zimbrilor se vor disputa vineri în sălile „Sepsi Arena” și „Kati Szabo”, din Sfântu Gheorghe, după următorul program:

Ora 11.00: CSM Reșița – CSU Suceava

Ora 11.00: Magnum Botoșani – Potaissa Turda

Ora 13.45: CSM Bacău – CSM Vaslui

Ora 13.45: Dunărea Călărași – Steaua București

Ora 16.30: Steaua București – Dinamo București (în direct pe TVR2)

Ora 16.30: Dobrogea Sud Constanța – CSM Făgăraș

Ora 18.25: Minaur Baia Mare – Politehnica Timișoara (în direct pe TVR1)

Ora 19.15: CSM Focșani – HC Buzău

Clasament Liga Zimbrilor

Dinamo București9 0 0 255-178 27 Dobrogea Sud 9 8 0 1 234-186 24 Potaissa Turda 9 7 0 2 261-216 21 Poli Timișoara 9 7 0 2 203-170 21 CSM București 9 7 0 2 246-214 21 Minaur Baia Mare9 6 0 3 206-187 18 Steaua București 9 5 2 2 214-191 17 HC Buzău 9 5 1 3 248-244 16 Dunărea Călărași 9 4 0 5 219-202 12 CSM Făgăraș 9 4 0 5 203-203 12 CSU Suceava 9 2 2 5 214-238 8 CSM Vaslui9 2 1 6 220-249 7 CSM Focșani 9 2 0 7 90-134 6 CSM Bacău9 1 0 6 131-184 3 CSM Reșița9 0 0 9 199-255 0 CSM Botoșani 9 0 0 9 67-159 0

La finalul sezonului regular, primele opt clasate se vor califica în play-off, în vreme ce ultimele opt clasate vor juca în play-out, de unde vor retrograda direct patru echipe.