Box

Pugiliștii Andrei Bratu (categoria 75 kg) și Fabian Sebastian Ceotir (categoria 80 kg), de la CSM Suceava, au avut o prestație foarte bună la Campionatul Național de juniori de la Târgu Jiu, izbutind să se întoarcă acasă cu titlurile de vicecampioni.

„Atât Andrei, cât și Fabian au făcut un turneu foarte bun, primind aprecierile tuturor oficialilor boxului românesc prezenți la gală. Competiția a contat drept criteriu pentru Campionatele Europene. Dacă Fabian va lupta de acum la tineret, Andrei, care mai are un an de juniorat, are toate șansele ca în 2021 să fie titularul categoriei, mai ales că el face parte deja din lotul național, acolo unde a lăsat o impresie pozitivă. Poate se putea obține mai mult, cu toate că adversarii din finală au fost foarte tari, însă îmi este foarte greu să mă descurc singur, în condițiile sunt multe concursuri, cu deplasările aferente, și astfel este dificil să acord permanent atenția necesară fiecărui sportiv în parte”, a declarat antrenorul Andu Vornicu, care a dorit să mulțumească pentru sprijin conducerii CSM Suceava și oamenilor de afaceri Ciprian Nuțu, Bogdan Straton și Sergiu Spiță.