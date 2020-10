La Câmpulung Moldovenesc

Sâmbătă și duminică, pe 3 și 4 octombrie, la Câmpulung Moldovenesc, în organizarea Federației Române de Atletism și a Subcomisiei pentru alergare montană, a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, a Clubului Sportiv Municipal „Rarăul”, a Asociației județene de atletism Suceava, a Salvamont, a Direcției pentru Sport Suceava și a Pro Natura, s-au desfășurat Campionatele Naționale de alergare montană pe distanță lungă și scurtă. Campionatul Național de alergare montană – distanță lungă individual și pe echipe, Seniori și U23 și „Cupa Bucovinei”, ediția a III-a, s-au desfășurat sâmbătă. Distanța de concurs a fost de 36 km, atât la seniori, cât și la tineret, masculin și feminin, fiind alcătuite clasamente la individual și pe echipe.

Duminică (4 octombrie), s-a desfășurat Campionatul Național de alergare montană – distanță scurtă – individual și pe echipe, Seniori, U23 și U20 și „Cupa Rarău”, ediția a IV-a. Distanțele de concurs pentru fiecare categorie de vârstă au fost următoarele: juniori mari cat. 1 feminin, 6 km cu diferența de nivel de aproximativ 600 m. Juniori mari cat. 1 masculin, 6 km cu o diferență de nivel de aproximativ 800 m. Seniori feminin, 12 km diferența de nivel de aproximativ 800 m. Seniori masculin, 12 km cu diferența de nivel de aproximativ 1100 m. Atleții înscriși la categoria tineret au avut de alergat aceeași distanță ca seniorii.

Patru competiții de alergare la Câmpulung Moldovenesc

„Sunt două campionate naționale, Campionatul Național de Alergare Montană distanță lungă și Campionatul Național de Alergare Montană distanță scurtă, <Cupa Bucovinei>, ediția a III-a și <Cupa Rarăul>, ediția a IV-a”, a explicat Elena Erzilia Țîmpău, antrenor de atletism și președintele Clubului CSM „Rarăul” din Câmpulung Moldovenesc. Aceasta a mai adăugat că ”Sunt foarte bucuroasă că putem să organizăm astfel de evenimente după o perioadă grea, de pandemie. A fost greu și pentru sportivi și pentru antrenori și pentru noi, organizatorii, dar împreună cu Federația Română de Atletism, Clubul Sportiv Municipal <Rarăul> și Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu sprijinul voluntarilor, al sponsorilor, al autorităților care ne sunt alături, am reușit să organizăm aceste patru frumoase evenimente la Câmpulung Moldovenesc.

La distanța lungă au fost mai puțini participanți, 30, este cursă grea, dar la distanța scurtă avem o participare numeroasă, 120 de participanți și în jur de 100 de participanți la <Cupa Rarăul>. Noi, organizatorii de la Câmpulung Moldovenesc, vrem ca sportivii să fie pe prim-plan și cu sprijinul primăriei, al primarului Mihăiță Negură, premiem sportivii și cu bani, pe lângă diplome, tricouri, medalii, cupe. Toți participanții primesc dulciuri, apă, au primit geluri de la Gold Nutrition, energizante și recovere după efort”.

Traseu spectaculos cu urcări foarte abrupte

Deși vremea a fost bună, ploile căzute în ultimele zile au creat pe traseu zone umede, unele critice, în care atleții și-au pus în valoare experiența acumulată la antrenamente. Așa cum am aflat chiar de la concurenți, ultimii kilometri au fost cei mai grei, pentru că sunt pe coborâri destul de abrupte, unele punând chiar probleme.

La masculin, seniori, atât tura lungă, cât și cea scurtă au fost câștigate de Cristian-Marian Moșoiu, atlet legitimat la Clubul Sportiv al armatei „Steaua” București.

„Sunt bucuros că am reușit să câștig cele două campionate naționale și să îmi apăr titlul de campion național obținut anul trecut. Sunt la a treia participare la Câmpulung, am fost în 2018 la Campionatul Național și în vara aceasta, la Bucovina Ultra Rocks, o probă de 31 de kilometri pe care am câștigat-o. Se pare că la Câmpulung îmi priește. Traseul mi-a plăcut, a inclus și câteva urcări foarte abrupte, dar aici este farmecul alergării montane, trebuie să fie și urcări și coborâri, și traseu tehnic și traseu de fugă”, ne-a spus Cristian-Marian Moșoiu.

Andreea Alina Piscu, din Bacău, s-a distanțat încă de la început în tura lungă de restul plutonului, reușind să termine cursa pe locul 1, la o distanță de peste 10 minute față de următoarea clasată.

“A fost bine, nu se poate spune că a fost o cursă grea, pentru că s-a desfășurat pe un traseu frumos. Ultima parte de urcare, pe o porțiune de un kilometru și un pic, a fost cea mai grea din tot traseul. Este a doua participare la Câmpulung Moldovenesc, am mai participat în 2018 la proba scurtă, anul acesta având ca principal obiectiv un loc pe podium la tura lungă”, ne-a spus campioana la alergare montană pe distanță lungă Andreea Alina Piscu.

Veterană a curselor de alergare montană, atleta Cuța Tălpău, în vârstă de 50 de ani, a considerat că anul acesta competiția de la Câmpulung s-a desfășurat pe un traseu foarte greu.

„Am alergat la multe curse montane, dar acesta este altceva, are porțiuni foarte abrupte și la urcare și la coborâre, trebuie mare atenție. Practic alergarea de peste 33 de ani, am ajuns să ne dorim să alergăm după ce în perioada de pandemie, de restricție ne-am pregătit acasă cu diferite exerciții, apoi am mai alergat pe unde s-a mai putut și doar în ultima perioadă am putut aborda traseele montane. Sunt la Câmpulung pentru prima oară și sper să putem să intrăm în normalitate cu antrenamentele și competițiile cât mai repede”, ne-a spus Cuța Tălpău.

De la Laurențiu Țîmpău, arbitru de concurs, am aflat că este al patrulea an în care se ține competiția la Câmpulung Moldovenesc, și de la prima ediție, aici au venit cei mai buni sportivi din toată țara. „Este o competiție la care participă sportivii foarte bine antrenați, profesioniștii, nu riscă amatorii să meargă la competiții de acest gen, mai ales la tura lungă”, ne-a precizat tânărul arbitru.

Competiția cu cel mai mare număr de concurenți

De la Florin Florea, preşedintele Federaţiei Române de Atletism, am aflat că această competiţie de alergare montană se desfăşoară de la an la an în condiţii din ce în ce mai bune, atingându-se un standard internaţional de organizare, iar de la o ediţie la alta participă atleţi tot mai bine pregătiţi. Pe lângă traseul ales, de dificultate spre ridicat pentru tura lungă, cei care nu au ajuns pe munte pentru a-şi încuraja alergătorii favoriţi au putut vedea imagini live din teren, pe ecranul amplasat în faţa Primăriei Câmpulung Moldovenesc.

Florin Florea a declarat: „Este o competiție foarte frumoasă, alergarea montană are deja tradiție la Câmpulung Moldovenesc, este din ce în ce mai bine organizată și pot să spun că echipa de aici este la înălțime.

Sâmbătă a fost proba lungă, duminică a fost proba cea mai importantă, pentru că se face selecție pentru Campionatul Balcanic de alergare montană de la Poiana Brașov din 23 octombrie. Primii patru clasați la fiecare categorie de vârstă vor face parte din echipa națională a României la Balcaniada de alergare montană.

Mă bucur și felicit antrenorii și sportivii pentru că este o ediție cu un număr mare de concurenți la alergare montană lungă, iar la alergare montană scurtă este competiția cu cel mai mare număr de concurenți, 117, ceea ce este foarte bine. Nici la alergarea montană lungă nu am stat rău, dar au fost mai puțini, pentru că kilometrii sunt mulți, iar distanța dintre competiții este de nici 24 de ore.

A fost o competiție în care sportivii au putut încheia un an de pregătire în condiții mai speciale, s-au putut valoriza și au putut să vadă la ce nivel sunt pentru următoarele competiții”.

Campionatul National de Alergare Montană - pe distanță lungă

Feminin seniori

1. Andreea Alina Piscu, CS Știința Bacău: 3ore 12 min 25 secunde

2. Crina Buzgan, CSM Cluj-Napoca, + 11 min, 23 secunde

3. Ionela Viorica Dobriță, CSM Cluj-Napoca, + 27 min, 16 secunde

Mihaela Bodnariu, CSM Rarăul Cl. Moldovenesc, poziția a opta în clasamentul general

Feminin tineret

1. Alina Dumitrița Butnariu, CS Pandurii Tg.Jiu, 4:25:50.03

2. Denisa Alexandra Mădălina Bota, LPS Cetate Deva

3. Catinca Pătrașcu-Dijmărescu, CS Pandurii Tg.Jiu

Masculin seniori

1. Cristian-Marian Moșoiu, CSA Steaua Buc., 2:38:24

2. Andrei Gabriel Preda, CSA Steaua Buc., + 4 min 10 sec

3. Ivănescu-Gliga, Andrei, CSU Cluj-Napoca + 12 min 57

Masculin tineret

1. Ivănescu-Gliga, Andrei, CSU Cluj-Napoca

2. Dan Alexandru Hriscu, CSU Cluj-Napoca

3. Tudor Sevciuc, CSM Cluj Napoca, CSU Cluj-Napoca

Dintre sportivii suceveni, cel mai bine clasați au fost Ștefan Turluianu (locul 11) și Lucian Alexandru Munteanu (locul 12), ambii legitimați la CSM Suceava

Campionatul Național de Alergare Montană – pe distanță scurtă

Feminin, juniori

1. Laura Marina,Corhana, CS Ceahlăul Piatra Neamț, LPS Pt. Neamț, 37 minute, 02 secunde, 81 zecimi

2. Noemi Bordeanu, CS Ceahlăul Pt. Neamţ, Lps Piatra Neamț +01:44.2

3. Irina Alice Bordeanu, CS Ceahlăul Pt. Neamț, Lps Piatra Neamţ +02:00.4

4. Mădălina Elena Sîrbu, CSM Suceava, CSM Rarăul Cl Moldovenesc +02:26.6

5. Bianca Gabriela Catrinar, CSM Rarăul Cl. Moldovenesc, +03:02.6

Masculin juniori

1. Marius Valentin Popa, CSS Sighișoara, SCM Gloria Buzău, 30:48.97

2. Andrei Ihnatiuc, CSS Rădăuți, CSM Dorna Vatra Dornei, +00:30.1

3. Daniel Gheorghe Rus, ACS Athletic Club Bistrița, CS Gloria, 20 +00:56.3

4. Petru Iulian Pop, CSM Dorna, +01:27.3

Feminin seniori

1. Cristina Simion, CSA Steaua Buc , 1:06:36.27

2. Monica Mădălina Florea, CSM Sighișoara, Sighișoara +01:54.4

3. Andreea Alina Piscu, CS Știința Bacău, +01:59.7

Feminin tineret

1. Yasmina Claudia, Tamasila, CSU Poli Timișoara

2. Anita Claudia,Zaro, CSU Poli Timișoara

3. Loredana Viziteu, CSS Botoșani

Masculin seniori

1. Cristian-Marian Mosoiu, CSA Steaua Buc., 59:59.99

2. Viorel Andrei,Palici, CSA Steaua Buc., +00:59.1

3. Leonard-Albert Mitrica, CSA Steaua Buc. +01:11.7

16. Marius Sorin Turcu, CSM Suceava, CSM Rarăul Cl. Mold +12:08

Masculin tineret

1. Herman, Peter Daniel SCM Gloria Buzău, Buzău

2. Andrei Ivanescu-Gliga, CSU Cluj-Napoca

3. Valentin Toma, CSA Steaua Buc.