Atletism

Botoșaniul a fost zilele trecute gazda Campionatului Național de cros pentru copii și juniori. Printre cei 220 de participanți s-au aflat atleții de la CSM Dorna Vatra Dornei și CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc. Sportivii pregătiți de Cristian Prâsneac și, respectiv, Erzilia Țîmpău n-au dezamăgit nici de această dată, au reușit să urce de opt ori pe podium, numărându-se printre protagoniștii competiției.

Patru dintre medalii au fost de aur și au fost cucerite de Dragoș Mihai Negoiță (CSM Dorna) – 4 kilometri, under 16, Andrei Ihnatiuc (CSM Dorna / CSŞ Rădăuți) – 6 kilometri, under 18, echipa masculină under 16 de la CSM Dorna (Dragoș Negoiță, Cristo Balint și Alexandru Prâsneac), echipa feminină under 18 de la CSM Rarăul (Mădălina Sârbu, Talida Sfarghiu și Anca Moroșan).

Medalii de argint au obținut Mădălina Sârbu (CSM Rarăul) 4 kilometri, under 18, echipa de copii I de la CSM Dorna (Petru Bodea, Gabriel Capră și Stelian Hrișcă) și echipa masculină under 18 de la CSM Dorna (Andrei Ihnatiuc, Mihai Moroșan și Valentin Iluca).

De asemenea, Talida Sfarghiu a mai cucerit o medalie de bronz în proba de 4 kilometri, la categoria under 18.