Performanță

Rădăuțeanca Angelica Olenici a fost una dintre protagonistele Internaționalelor de Atletism ale României, care au avut loc la Cluj, în perioada 22-23 august. Sportiva antrenată de Radu Munteanu s-a întors acasă cu două medalii de argint, la probele de 1.500 m, cu timpul de 4.29.59, respectiv 800 m, cu timpul 2.08.50. Rezultatele sunt cu atât mai meritorii cu cât sportiva suceveancă a învins atlete mult mai bine cotate, timpii obținuți fiind recorduri personale.

”Vreau să-i mulţumesc antrenorului meu, Radu Munteanu, care a fost lângă mine în toată această perioadă, care nu a fost deloc uşoară şi nu doar din cauza pandemiei, cu toţii ştim că nu mereu avem zile bune, dar cel mai important este să ştim să trecem peste ele şi să învăţăm să fim mai puternici. Îi mulţumesc şi că a fost alături pe stadion, cred că toate emoţiile mele au fost la el de data aceasta. Mulțumesc familiei pentru toată încrederea pe care o au în mine, pentru că mereu o să fie lângă mine indiferent de ce rezultat obţin. Mulţumesc şi colegilor de antrenament care şi ei sunt mereu alături de mine, de fapt noi toţi suntem o echipă şi suntem alături unul de celălalt la bine şi la greu. Mulţumesc şi persoanelor care ne ajută şi ne sprijină cât pot ele de mult ca noi să fim mereu acolo, unde trebuie, adică pe podium, LukaMed Sante, Mediterana, domnul Sîmbotelecan”, a fost mesajul transmis de Angelica Olenici.

La rândul său, antrenorul Radu Munteanu nu și-a putut ascunde satisfacția vizavi de performanțele obținute de eleva sa și crede că aceasta are potențial pentru a cuceri și alte medalii, chiar mai valoroase.

„Nimic nu este întâmplător dacă aş putea să mă exprim aşa, acum 7 ani fosta elevă Angelica Olenici obţinea prima ei medalie de argint cu mine la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – cros - Băile Felix, după 2 ani obţine prima medalie de argint la Campionatul Naţional juniori III 2.000 m obstacole tot cu mine şi începe o colaborare în parteneriat cu antrenorul Toader Flămând de la LPS Suceava, unde obţine un număr impresionant de medalii, totul culminând cu medalia de bronz echipe Campionatul Mondial de Alergare Montană Canillo, Andora. Ulterior, face un transfer la antrenorul Iustin Tătărău cu care obţine medalii şi titluri la campionatele naţionale şi balcanice pistă şi cros, iar din martie 2020 pandemia sau soarta fac ca după 7 ani, perioadă în care am stat întotdeauna aproape să continuăm ceea ce nu am oprit niciodată, de această dată în mod oficial pregătirea, fapt concretizat, şi asta numai datorită dorinţei, pasiunii, dârzeniei şi seriozităţii acestei tinere domnişoare în aceşti timpi care denotă că are un cuvânt de spus în atletismul românesc şi nu numai”, a declarat profesorul şi antrenorul actual Radu Munteanu.

Pentru Angelica Olenici urmează campionatele naţionale, care se vor desfăşura peste două săptămâni, tot la Cluj, o nouă ocazie pentru sportiva din Rădăuți de a-și trece în palmares medalii.