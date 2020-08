Liga a III-a

Gruparea Bucovina Rădăuți a stabilit în linii mari lotul de jucători cu care se va ataca ediția viitoare de campionat a Ligii a III-a.

„Sunt mulțumit de campania de transferuri. Avem un lot echilibrat numeric și valoric. Am adus exact jucătorii de care aveam nevoie. Am punctat la capitolele experiență, prin aducerea lui Căinari și Chirilescu. De asemenea, mă bucură recuperarea lui Puianu. Cei foarte tineri vor primi șanse de a juca. Mă refer aici la Vatamaniuc, Puha, Stroe sau Irimescu. Vreau sa îi felicit pe băieți pentru modul cum se pregătesc zi de zi. În mare parte acesta va fi lotul, fiind posibil să mai apară maxim 1-2 jucători. Nu am emoții, pentru că știu sigur că prin muncă și seriozitate vor apărea rezultatele. De asemenea, mă bucur că au venit alături de noi kinetoterapeuții Matei Claudiu Bălan și Maria Vaidner, care se vor îngriji ca jucătorii să beneficieze de o recuperare cât mai bună. Vreau să mulțumesc primăriei pentru sprijinul pe care ni-l oferă, conducerii clubului CSM Rădăuți, dar şi oamenilor care fac muncă voluntară și care sunt necondiționat alături de noi, mă refer aici la Vichentie Popescu, Cezar Caunii, Manuel Costache, Romeo Chelba, Cristi Plosceac, Tom Hunceac, George Lazăr sau Cornel Scântei”, a declarat antrenorul Iulian Ionesi.

Portarii Ionuț Puianu, Cristi Butnariu și Paul Rotar, fundașii Florin Antonesei, Mugur Florescu, Vasile Chirilescu, Alexandru Ciobanu, Marius Puha și Abel Coajă, mijlocașii Cornel Căinari, Vasile Dănilă, Daniel Bejenar, Valentin Vatamaniuc, Alexandru Irimescu, Ionuț Plămadă și Cătălin Coroamă, și atacanții Ionel Stoian, Iulian Ionesi, Robert Ciobanu și Adrian Stroe sunt cei 20 de jucători pe care se bazează în acest moment echipa rădăuțeană.