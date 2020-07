Robert Cioltan este din Gura Humorului, are 18 ani, 1,85 metri înălțime și 90 de kilograme

Unul dintre componenții echipei de rugby juniori a Clubului Sportiv Școlar (CSȘ) Gura Humorului, Robert Cioltan, din generația care a câștigat trei titluri naționale la rând și era favorită pentru al patrulea, dacă nu apăreau pandemia de Covid și suspendarea jocurilor, va evolua din toamnă la echipa de U 23 a clubului francez Rouen Normandie Rugby. Clubul are echipă de seniori în PRO D2, a doua ligă profesionistă a Franței, iar la această a doua echipă, de tineri până în 23 de ani, sunt 45 de jucători, din care o parte vor face pasul la echipa mare.

Robert Cioltan are 18 ani împliniți, 1,85 metri înălțime și 90 de kilograme și a fost în ultima perioadă un obișnuit al lotului național al României. Este un tânăr care impresionează pe partea fizică, însă a compensat și cu progrese mari în joc, prin foarte multă seriozitate.

Robert Cioltan este din Gura Humorului, joacă rugby de 5 ani și a terminat anul acesta clasa a XII-a, luând bacalaureatul cu media 8,30.

Antrenorul Andrei Varvaroi ne-a declarat că Robert este primul băiat din această generație foarte bună care are șansa de a juca rugby la cel mai înalt nivel și ar putea deschide calea spre echipe puternice și pentru alți colegi din echipa sa.

Andrei Varvaroi, sub comanda căruia echipa de juniori a obținut titlul național la categoriile U 15, U 16 și U 17, a explicat că Robert a fost prezentat antrenorului de la echipa de U 23, românul Villy Hordila, care din anul 1999 este jucător al clubului francez cu care a evoluat în Federal 1 şi de 6 ani de zile este antrenor al grupării de tineret. Antrenorul român a decis că acesta are calitățile necesare pentru a fi un jucător important pe postul de centru la echipa sa: ”Noi, clubul, nu avem nici un beneficiu financiar de pe urma acestui transfer, am decis că așa e mai bine în această perioadă, să îi dăm șansa jucătorului să plece și să ajungă să joace la un nivel înalt. Considerăm că este un beneficiu de imagine care contează mai mult decât partea financiară”.

Echipa campioană a CSȘ Gura Humorului ar urma să înceapă din toamnă campionatul de juniori U 19, unde are același obiectiv: titlul național.

Andrei Varvaroi este convins că sunt încă mulți băieți din această generație care, dacă rămân serioși, vor avea șansa de a ajunge sus în acest sport.

Echipa la care va evolua Robert a promovat recent în Divizia Reichel (cel mai înalt nivel). De asemenea, clubul francez are echipe de U18, U16 şi U14 care evoluează toate în diviziile de top pe categorie de vârstă.