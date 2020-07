Spinning: Suceveni pe podium la Bicaz

Fir întins

Probabil că mulţi dintre dumneavoastră, cei neatinşi de virusul pescuitului, se întreabă despre ce naiba o fi vorba. Ei bine, spinningul este una dintre tehnicile de pescuit despre care aţi face bine să nu căutaţi în DEx (nici măcar online), deoarece scrie numai tâmpenii, amestecând peşti, momeli şi lansete într-un fel în care nici absolvenţii de şcoli ajutătoare n-ar reuşi. Aşadar, spinningul este un gen de pescuit cu momeli artificiale, cu lansete extrem de fine şi sensibile, şi care are propriile competiţii. Nu are practic nici o legătură cu pescuitul "clasic" (cel la crap, somn, şalău etc.), cele mai evidente deosebiri fiind că la spinning n-ai cum să nădeşti peştii, ca la crap, precum şi că aici de regulă se acoperă distanţe foarte mari într-o zi de concurs, bărcile străbătând "pista" de concurs (de obicei un lac) cât e ziua de lungă, în căutarea capturilor. Este un gen de pescuit foarte solicitant şi, de asemenea, foarte costisitor.

Un prieten de-ai mei, fălticenean, mi-a arătat cu ceva vreme în urma noile lui achiziţii de la vremea aia: lansete de 2.500 de euro bucată, mulinete de vreo 3.000, precum şi două truse de momeli (cauciuc şi plastic) a câte 1.200 bucata. Vă mai spun şi că omul consideră că nu are echipament corespunzător, neparticipând la concursuri, dar testând "pista" pentru nişte prieteni concurenţi, în săptămânile premergătoare concursurilor.

Ei, acu', că ne-am lămurit, trecem la concret: în ultimul weekend, între 24-26 iulie, a avut loc pe lacul Izvorul Muntelui Bicaz etapa a II-a a Campionatului Naţional al Ligii Române de Spinning. Au luat parte 45 de echipe, peştii ţintă din concurs fiind cleanul şi bibanul. Deşi vineri, la antrenamente, rezultatele au fost promiţătoare, în concursul propriu-zis, clenii nu s-au mai înghesuit la cauciuc şi tinichele, cele mai multe (nu şi mari, desigur!) capturi fiind reprezentate de bibani. Prezenţa în concurs a sucevenilor a fost una absolut remarcabilă, trei dintre echipe obţinând locurile 2, 4 şi 6. Echipa de pe locul 2, alcătuită din Mihai Nicoară şi Florin Poenari, a reuşit să prindă al doilea peşte ca mărime din competiţie, un clean de 47 de cm, fiind depăşiţi doar de câştigători, care au scos unul de 57 de cm. Diferenţa în clasament însă s-a făcut la numărul de bibani. Pe locul 4 s-a clasat echipa Vasile Jarda - Pavel Calance, iar pe 6 Gheorghe Gicu Galin - Cătălin Avasiloaie.

Sperăm ca sucevenii să dea lovitura şi în etapele următoare, una din cele mai aşteptate fiind cea de la Rogojeşti (Siret). Încă o dată, felicitări Mihai Nicoară şi Florin Poenari şi la mai mulţi şi mai mari peştălăi!