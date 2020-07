N-am avut parte de meciul ce ar fi trebuit să fie derby, FCSB-CFR, tot din cauză de infectare de coronavirus. Desigur, faptul că nu mai era derby ține de evoluția jucătorilor bucureșteni sub bagheta maestrului Becali. Iar când spun baghetă, vă puteți imagina o franzelă. Așadar, virusul a făcut o breșă și în play-off, clujeanul Păun fiind nevoit să-și încheie sezonul. Dar această breșă se poate lărgi, ca apa care lărgește spărtura în carena unei nave. Până acum nu mai avusesem jucător infectat în play-off, în afară de Rodriguez, căpitanul celor de la Botoșani, dar care nu apucase să intre în contact cu coechipierii după revenirea sa în țară. Ceilalți jucători din lotul lui Dan Petrescu au repetat testul duminică, iar rezultatele se vor afla astăzi. Nu are rost să facem proiecții, e prea apropiat momentul unei certitudini. Măcar Bursucul are de unde alege dacă pățește ca Dinamo. Oricum, dezamăgitor de repede au sărit cei de la Craiova să ceară înghețarea sezonului, o dovadă de oportunism pe față. Dacă punctulețul ăla avans era în favoarea lui CFR, acum ardeau să joace...

De bine, de rău, s-au mai jucat două partide în play-out. După ce la un moment dat erau favorite să retrogradeze ținându-se de mână, acum e aproape sigură salvarea celor două echipe din Ilfov, primarul din Voluntari lăsând garda jos în fața primarului din Clinceni. Hermannstadt putea să facă și ea marele pas, dar Sepsi a tras cât să rămână pe linia de plutire. Miercuri e finala Cupei României, iar atunci covăsnenii sunt conștienți că trebuie să arate ceva mai mult pentru a câștiga primul trofeu din carieră, pe modelul Voluntari din 2017. Doar că atunci ilfovenii nu au jucat și în cupele europene, ceea ce nu va fi cazul lui Sepsi, în cazul în care va câștiga. Sunt foarte curios cum va arăta FCSB cu un alt antrenor debutant în prima ligă, că parcă e concurs la acest capitol în Liga 1. Și apropo de șmecheria ipotetică a clujenilor, invocată de bezna din mintea lui Becali, amânarea acelui meci de fapt îi ajută pe cei de la FCSB. În caz că pierd cupa, vor ști că le trebuie puncte și cu CFR, deci nici gând de vreo menajare, cum s-ar fi întâmplat sâmbătă, chiar fără să conștientizeze.