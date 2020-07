Fotbal

Federația Română de Fotbal a lansat zilele trecute campania „Cupa vine la tine”, ocazie cu care trofeul Cupei României este plimbat prin toată țara înainte de a fi înmânat câștigătoarei din finala programată pe data de 22 iulie, pe stadionul „Ilie Oană”, din Ploiești.

Luni, caravana a ajuns la Suceava, pe stadionul Areni, unde ambasadorul competiției, Lucian Sânmărtean, i-a înmânat în mod simbolic trofeul fostului internațional Dorin Goian.

Cu această ocazie, actualul antrenor al Forestei a povestit amintirile sale legate de partidele pe care le-a susținut în Cupa României, și nu numai.

„Din nefericire, n-am avut ocazia să joc nici măcar o finală a Cupei României, așa că n-am avut șansa să trăiesc pe viu emoțiile care duc la cucerirea acestui important trofeu. Când evoluam la Ceahlăul Piatra Neamț sau FCM Bacău am avut neșansa să fiu eliminat de echipe din eșaloanele inferioare, în vreme ce, în perioada Steaua, nu se acorda o importanță specială Cupei României, acolo fiind concentrați în special pe titlu și pe participarea în cupele europene. Sper să nu fie însă totul pierdut și să pot să izbândesc în Cupa României în calitate de antrenor. Prima experiență în această postură am trăit-o în toamna anului 2018, când am fost foarte aproape să elimin pe Gaz Metan Mediaș din șaisprezecimile de finală ale întrecerii, pe când eram antrenor la Bucovina Rădăuți”, a declarat fostul apărător el echipei naționale.

La capitolul cupe, Dorin stă mai prost decât frații săi Liviu și Lucian

Actualul tehnician are însă destule amintiri legate de această competiție, cea mai neplăcută fiind cea din anul 2005, când Steaua a fost eliminată din șaisprezecimile Cupei de echipa secundă a Rapidului, ceea ce a reprezentat o mare surpriză.

„Am rămas cu un gust amar după acea dispută. Țin minte că am fost eliminați la loviturile de departajare, după 0-0 în timpul regulamentar de joc. Știu că am ratat multe ocazii, dar giuleștenii au jucat cu mare ambiție, dată fiind rivalitatea existentă între Steaua și Rapid. Acest rezultat a fost considerat o rușine mare în tabăra „roș-albastră” și îmi amintesc că am primit apostrofări din partea suporterilor. Erau orgolii mari, n-a fost un lucru plăcut. N-am ieșit din casă o săptămână, însă din fericire am câștigat următorul meci și ne-am mai spălat din păcate”, a precizat tehnicianul care va împlini 40 de ani în luna decembrie a acestui an.

Dorin Goian se poate lăuda însă cu parcursul din Cupa Italiei, acolo unde a fost la un pas de cucerirea trofeului în anul 2011, atunci când echipa la care era legitimat, US Palermo, a cedat cu 1-3, în finală, în fața celor de la Inter Milano.

„Finala s-a disputat pe stadionul Olimpico, din Roma, într-o atmosferă senzațională. Meciul a fost foarte echilibrat, noi, Palermo, având o echipă foarte bună la acel moment. Adversar mi-a fost Cristi Chivu și a fost un lucru extraordinar să ne aflăm doi români pe gazon, într-un joc atât de important. Din păcate, n-am putut încheia jocul pe teren, fiind nevoit să ies accidentat încă din prima repriză, în urma unui duel cu internaționalul italian Pazzini. Chiar și așa, prezența în finala Cupei Italiei rămâne o amintire de neuitat pentru mine”, a mărturisit fostul fundaș central al României.

Familia Goian se poate lăuda însă cu două trofee ale Cupei României cucerite de mezinul Lucian Goian, cu Dinamo București, în 2005, și cu CFR Cluj, în 2016. De asemenea, trebuie amintit faptul că cel mai mare dintre frați, Liviu, a reușit să câștige Cupa Ungariei în sezonul 2008-2009, pe când evolua la Debrecen.