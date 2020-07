Liga a III-a

Gruparea Șomuz Fălticeni a început zilele trecute pregătirile pentru viitorul sezon al Ligii a III-a. Antrenorul Daniel Stoica, care a fost reconfirmat în funcție și pentru ediția următoare de campionat, a avut un singur jucător nou la reunire, este vorba de portarul Sebastian Bâlbă, ce a făcut parte din lotul Forestei Suceava în sezonul precedent. De asemenea, gruparea fălticeneană anunțat despărțirea de patru fotbaliști, portarul Cătălin Pascal și jucătorii de câmp Ionel Zamă, Vasile Boca și Paul Ionescu.

„Am reluat antrenamentele în termenii impuși de protocolul medical. Am reușit să semnăm prelungirea contactelor cu majoritatea jucătorilor cărora le-au expirat contractele în această vară, inclusiv lui Florin Chiseliță, care a fost dorit și de Foresta. Avem un lot tânăr, și ca atare intenționăm să mai aducem la echipă trei fotbaliști cu experiență, un portar, un atacant și un mijlocaș lateral, care să constituie un plus pentru noi. Nu este exclus să plece și doi dintre cei cinci camerunezi aflați sub contact cu noi, existând interes pentru ei din partea altor echipe. Obiectivul nostru în viitorul sezon competițional este acela de a termina în fața celorlalte două formații din județul Suceava care activează în Seria I a Ligii a III-a, este vorba de Foresta și Bucovina Rădăuți. Important este că vom beneficia în continuare de sprijinul primarului Cătălin Coman și al Consiliului Local din Fălticeni, dar și al mediului de afaceri din municipiu, fapt pentru care rămânem recunoscători”, a declarat Iulian Darabă, directorul sportiv al grupării Șomuz.

Ediția 2020-2021 a Ligii a III-a va începe, cel mai probabil, pe data de 29 august.