Fotbal

Gruparea Șomuz Fălticeni, care a încheiat pe locul 9 ediția de campionat 2019-2020 a Ligii a III-a care a fost scurtată cu 14 etape din cauza apariției virusului COVID-19, a început deja să se organizeze pentru viitorul sezon. Astfel, directorul sportiv Iulian Darabă a anunțat că a ajuns la un acord pentru prelungirea cu încă un an a înțelegerii cu antrenorul Daniel Stoica.

„Cred că am luat cea mai bună decizie. Daniel Stoica este un antrenor serios, care cunoaște echipa și lotul de jucători, și care a dovedit prin rezultate că merită să rămână la Fălticeni. Suntem mulțumiți de munca depusă de acesta la Șomuz, și sperăm ca rezultatele echipei să continue panta ascendentă de până acum”, a declarat Iulian Darabă.

Referitor la lotul de jucători pentru viitorul sezon, conducătorul fălticenean a mărturisit că vechiul și noul antrenor a avut doleanțe speciale.

„Probabil că vor pleca unii jucători și vor veni alții. Cum e și normal la o echipă de fotbal în intersezon, lotul va suferi unele modificări, însă intenția noastră este să nu schimbăm doar de dragul schimbării. Vom păstra scheletul echipei, urmând să ne întărim pe posturile deficitare. Rămâne de văzut și dacă vom reuși să-i păstrăm la echipă pe cei cinci jucători camerunezi pe care ne-am bazat sezonul trecut”, a precizat Iulian Darabă.

Camerunezii au rămas la Fălticeni pe perioada pandemiei, în șomaj tehnic

Trebuie precizat că fotbaliștii africani au o situație mai specială. Stephane Toukam, Christ Afalna, Wilfred Njindja, Franck Tchassem și Alexandre Song nu au părăsit România în momentul declanșării crizei COVID-19, rămânând cazați și în prezent la internatul Colegiului Agricol, din Fălticeni.

„În momentul în care a fost întrerupt campionatul împreună cu colegii mei am decis că varianta cea mai bună este ca ei să rămână în România. În primul rând, costurile deplasării lor cu avionul până în Camerun și înapoi ar fi depășit posibilitățile clubului. Mai mult, am fi riscat să nu putem conta pe ei la reluarea competiției, pentru că nu știam atunci cum vor evolua lucrurile în România în ceea privește coronavirusul. Așa că au stat bine merci la Fălticeni, și am făcut tot posibilul să nu le lipsească nimic. Ei s-au aflat în șomaj tehnic până pe 1 iunie. Mai au contract cu noi până în luna august, așa că nu ne rămâne decât să respectăm termenii acestei înțelegeri. Sunt jucători buni și vom încerca să vedem dacă putem să-i mai ținem în continuare la Fălticeni. Dacă însă vreunul dintre ei va primi o ofertă mai bună, noi nu vom putea fi împotrivă”, a precizat Iulian Darabă.