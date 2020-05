Tenis de câmp

Putem consemna că ieri a început cea de-a XI-a ediție a Cupei Monitorul la tenis de câmp, cu toate că partida inaugurală a turneului, dintre Mircea Crainiciuc și Liviu Oanea, contând pentru Categoria Veterani, + 60 de ani, s-a întrerupt chiar după prima minge, la scorul de 0-15, din cauza ploii. Fostul președinte din perioada de glorie a Forestei, care s-a stabilit de câțiva ani la București, a făcut haz de necaz de această întâmplare.

„Se pare că n-a fost să fie, am parcurs aproape 1000 de kilometri ca să joc doar câteva mingi la încălzire. În urmă cu nici o săptămână, pe data de 21 mai, trebuia să particip pe stadionul Areni la reeditarea istoricului meci din urmă cu 20 de ani, dintre Dinamo și Foresta, însă evenimentul a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Am zis să vin totuși până la Suceava pentru meciul de tenis din Cupa Monitorul, însă nu putem să ne opunem voinței naturii. Rămân totuși cu satisfacția că împreună cu fostul meu coleg de la Liceul <Petru Rareș>, Liviu Oanea, am efectuat practic deschiderea oficială a noii ediții a Cupei Monitorul”, a declarat Mircea Crainiciuc.

Cupa Monitorul la tenis de câmp este prima competiție din municipiul Suceava care s-a reluat după ce activitatea sportivă a fost total paralizată în ultimele două luni și jumătate din cauza COVID-19. Cei 200 de concurenți înscriși pe tabloul de concurs au fost fi împărţiţi în mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul vor exista practic unsprezece competiţii distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală plus 40 de ani, Principală plus 50 de ani, Elită minus 40 de ani, Elită plus 40 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60 de ani, Veterani plus 65 de ani și Veterani plus 70 de ani.

Pentru că regulamentul permite, există jucători care au dorit să concureze simultan la două categorii, respectivii având voie însă să participe suplimentar doar la o categorie de dificultate superioară.

În prima fază a întrecerii se va juca în sistem de grupe, fiecare cu fiecare, urmând ca faza a doua să se desfășoare în sistem eliminatoriu. Vor promova toţi participanţii, iar împerecherea pe tablou se va face în funcţie de locul ocupat în grupe.

Competiția se va derula pe toată perioada sezonului cald, partidele urmând să se dispute pe terenurile de zgură de la Complexul Sportiv „Unirea”.