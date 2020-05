Box

Apariția COVID-19 a dat peste cap întreg sportul românesc, care și așa se confrunta cu destule probleme, fiind plin de neajunsuri. Unele dintre cele mai afectate discipline au fost sporturile de contact, și implicit boxul. De altfel, criza generată de pandemia de coronavirus a generat situații nemaiîntâlnite în sport. Un asemenea caz s-a petrecut la Campionatele naționale de box pentru tineret, programate la Giurgiu, la jumătatea lunii martie. Aflați în mare formă, sportivii Cristi Măzăreanu și Laurențiu Ungureanu, antrenați de Andu Vornicu la CSM Suceava, au câștigat prin abandon toate meciurile până în faza semifinalelor, moment în care, pe data de 14 martie, cu o zi înainte de gala finală, organizatorii au anunțat suspendarea competiției, ca măsură de protecție împotriva răspândirii coronavirusului.

„De atunci putem spune că trăim într-o stare de incertitudine totală. După două luni în care orice activitate sportivă a fost practic stopată, de la instaurarea stării de alertă am început să lucrez cu băieții în aer liber, în grupuri de câte doi-trei. Așteptăm și noi să vedem ce se va întâmpla în continuare. Se aude că turneele naționale se vor desfășura totuși, la Brăila, în lunile următoare. Interesul nostru este să se dispute și fazele finale ale campionatului național de tineret, pentru că Laurențiu Ungureanu și Cristi Măzăreanu au muncit mult pentru calificarea în semifinale. Ei practic și-au asigurat câte o medalie, dar e păcat, dacă tot au ajuns până în fazele superioare, să nu lupte pentru titlul de campioni. Pe de altă parte, trebuie să amintim că Măzăreanu face parte din lotul național al României, iar în vara acestui an trebuia să participe la Campionatele Europene. Competiția va fi, probabil, amânată pentru sfârșitul acestui an. Cristi Măzăreanu este cel mai bun produs al boxului sucevean, având în palmares mai multe titluri naționale, dar și medalia de argint la Europenele de juniori, așa că ne punem mari speranțe în el”, a declarat antrenorul sucevean Andu Vornicu.