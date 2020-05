Sport nautic

Secția de canotaj a Clubului Sportiv Municipal Suceava va relua antrenamentele săptămâna viitoare, la Baza Nautică de la Fălticeni, sub coordonarea antrenorului Ioan Despa.

„Vom încerca să respectăm cu strictețe normele stabilite de Ministerul Tineretului și Sportului. Așteptăm la pregătire 13 sportivi, în condițiile în care alți cinci au fost convocați la loturile naționale de juniori, urmând să se prezinte în cantonamentele de la Orșova, Năvodari și Iași. Este vorba de Georgel Viorel Iacob, Paula Filipovici, Petruța Popa, Florentina Neculăiasa și Larisa Bălan”, a declarat Ioan Despa.

În ceea ce îl privește pe Florin Arteni Fântânaru, cel mai titrat canotor legitimat la CSM Suceava, acesta se află în pregătire cu lotul olimpic al României, la baza de la Snagov. Sportivul în vârstă de doar 19 ani a reluat de aproximativ 10 zile antrenamentele specifice pe apă, pentru campionatele europene de tineret și de seniori, care au fost reprogramate pentru toamna acestui an, în lunile septembrie și octombrie. Obiectivul principal însă al bărcii de 8 plus 1 al României, care-l are în componență pe Florin Arteni Fântânaru, îl reprezintă calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, care se vor desfășura în vara anului viitor. „Tricolorii” vor lua startul în ultima rundă de calificări, cel mai probabil în primăvara lui 2021.

Trebuie precizat că pentru cea mai importantă competiție sportivă de pe mapamond au obținut deja calificarea un număr important de canotori suceveni, care reprezintă, de fapt, grosul lotului olimpic al României, este vorba de Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari cu echipajul de patru rame, Ancuţa Bodnar, cu barca de două vâsle feminin, dublele campioane mondiale la dublu vâsle feminin, categoria ușoară, Livia Cozmiuc şi Gianina Beleagă, Viviana Bejinariu, cu echipajul de patru rame fără cârmaci, Ioan Prundeanu, în proba de dublu vâsle, precum şi Marius Vasile Cozmiuc şi Ciprian Tudosă, la dublu rame.