Liga a III-a

Gruparea Șomuz Fălticeni așteaptă vești de la Federația Română de Fotbal în ceea ce privește datele viitoarei ediții de campionat a Ligii a III-a.

„În momentul în care vom afla când va începe sezonul oficial 2020-2021, atunci ne vom structura și noi programul de pregătire. Vestea bună este aceea că vom beneficia în continuare de sprijinul Primăriei Fălticeni, care ne ajută substanțial pe plan financiar și ne pune la dispoziție baza sportivă. Așa stând lucrurile, ne propunem pentru campionatul următor o clasare mai bună decât locul 9 înregistrat în actualul sezon, întrerupt brusc din cauza pandemiei de coronavirus. De asemenea, ne dorim continuitate atât la nivelul lotului de jucători, cât și al conducerii tehnice. Rămâne de văzut pe cine vom putea conta pe mai departe, ținând cont de această pandemie, care a schimbat multe lucruri, și de faptul că avem destui fotbaliști împrumutați de la alte cluburi”, a declarat Iulian Darabă, directorul sportiv al celor de la Șomuz.

Cei cinci camerunezi se află încă la Fălticeni

O situație aparte au cei cinci camerunezi din lotul echipei, este vorba de Stephane Toukam, Christ Afalna, Wilfred Njindja, Franck Tchassem și Alexandre Song. Aceștia nu au părăsit România în momentul declanșării crizei COVID-19, rămânând cazați la internatul Colegiului Agricol din localitate.

„În momentul în care a fost întrerupt campionatul împreună cu colegii mei am decis că varianta cea mai bună este ca ei să rămână în România. În primul rând, costurile deplasării lor cu avionul până în Camerun și înapoi ar fi depășit posibilitățile clubului. Mai mult, am fi riscat să nu putem conta pe ei la reluarea competiției, pentru că nu știam atunci cum vor evolua lucrurile în România în ceea privește coronavirusul. Așa că au stat bine merci la Fălticeni, și am făcut tot posibilul să nu le lipsească nimic. Ei în acest moment se află în șomaj tehnic. Mai au două luni contract noi, așa că nu ne rămâne decât să respectăm termenii acestei înțelegeri. Sunt jucători buni și vom încerca să vedem dacă putem să-i mai ținem în continuare la Fălticeni. Dacă însă vreunul dintre ei va primi o ofertă mai bună, noi nu vom putea fi împotrivă”, a precizat Iulian Darabă.