Canotaj

Imediat după ieșirea din Starea de Urgență, programată pentru data de 15 mai, canotorii din lotul olimpic al României își vor relua activitatea specifică la baza sportivă de la lacul Snagov, în condițiile în care măsurile de relaxare a restricţiilor, anunţate de autorităţi, vor include şi posibilitatea ca sportivii de performanţă să reînceapă antrenamentele atât de necesare în procesul de pregătire pentru competiţiile următoare şi pentru Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo.

Pentru cea mai importantă competiție sportivă de pe mapamond au obținut calificarea un număr important de canotori suceveni, care reprezintă, de fapt, grosul lotului olimpic, este vorba de Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari, cu echipajul de patru rame, Ancuţa Bodnar, cu barca de două vâsle feminin, dublele campioane mondiale la dublu vâsle feminin, categoria ușoară, Ionela Livia Cozmiuc şi Gianina Beleagă, Viviana Bejinariu, cu echipajul de patru rame fără cârmaci, Ioan Prundeanu, în proba de dublu vâsle, precum şi Marius Vasile Cozmiuc şi Ciprian Tudosă, la dublu rame. Din lotul național al României face parte și Florin Artenie Fântânaru, de la CSM Suceava, care mai are de disputat o ultimă rundă de calificări pentru Jocurile Olimpice, cu echipajul bărcii de opt plus unu a țării noastre.

În ultimele două luni, acești sportivi au fost nevoiţi să se antreneze zilnic acasă, individual, cu ergometru, antrenamente de bicicletă şi de forţă, trimiţând timpii antrenorilor pentru ca evoluția lor să fie supervizată constant.

Spre exemplu, dubla campioană mondială Gianina Beleagă și-a petrecut timpul din autoizolare acasă, la Valea Moldovei.

„Reîntoarcerea la Snagov este programată pentru ziua de 18 mai. Abia aștept să intru din nou în barcă cu Ionela și să îmi revăd colegii. A fost o perioadă plină de provocări în care a trebuit să învăț și să accept că pot să mă antrenez și singură. Am reușit chiar să înregistrez și progrese, astfel că mi-am demonstrat că pot să fac și acest lucru, cu toate că este cu totul altfel să te antrenezi într-un cadru organizat, alături de colegi și sub supravegherea antrenorilor. Am încercat să muncesc la fel de mult ca în cantonament, iar pe lângă orele petrecută în sala de forță sau la ergometru am căutat să fac și lucruri noi. Am încercat să gătesc mai mult și mi-am data seama că îmi place să stau în bucătărie. De asemenea, am citit, am scris și mi-am petrecut o bună parte din timp alături de cei dragi. Sunt convinsă că această perioadă de izolare m-a pregătit fizic și mai ales psihic pentru ceea ce urmează. Doresc să mulțumesc Federației Române de Canotaj, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic Român, cluburilor, sponsorilor și tuturor celor care ne-au susținut în ultima perioadă, pentru că, pentru noi, visul olimpic n-a încetat niciodată”, a declarat Gianina Beleagă.

Interesant este faptul că, în această perioadă de criză, la inițiativa Ionelei Cozmiuc, colega de barcă a Gianinei, canotorii din lotul național și-au unit forțele implicându-se într-o acțiune caritabilă de strângere de fonduri în scopul eradicării virusului COVID-19. În acest sens, canotorii organizează regulat licitații online, pe pagina de Facebook – Federația Română de Canotaj, iar banii strânși din vânzarea diferitelor obiecte sportive care le aparțin sunt donați către Crucea Roșie Suceava. Spre exemplu, mascota primită de Ionela Cozmiuc în 2017, la Sarasota (SUA), atunci când a câștigat pentru prima dată titlul mondial la dublu vâsle categorie ușoară seniori, alături de Geanina Beleagă, a fost achiziționată cu suma de 600 de lei.

Cu toate că Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru anul viitor, sportivii de la Canotaj vor avea până atunci un sezon competiţional aproape complet, în care vor lua parte la Campionatele Europene U23, Campionatele Europene de Juniori şi Seniori.

„Cel mai important lucru este faptul că ne putem relua activitatea, cu toate că este greu ca în barcă să păstrezi o distanţă socială. M-am gândit foarte bine cum vom relua această pregătire. Norocul nostru este că ne desfăşurăm activitatea în aer liber. După două luni de izolare şi de făcut mişcare în casă, vom scoate toţi sportivii pe apă, ca să îşi reamintească mişcarea de vâslit. Va fi nevoie de o perioadă de reacomodare, pentru că după atâta pauză nu poți să intri direct în barcă şi să revii la nivelul din urmă cu două luni. Federaţia Internaţională de Canotaj a amânat toate Campionatele Europene, de la juniori, tineret şi seniori, pentru toamna acestui an, deci avem motivația necesară ca să ne pregătim serios din prima zi. Nu poţi să te antrenezi acasă la fel ca atunci când faci parte dintr-o echipă. Ai nevoie de un program strict, de coechipierii lângă tine şi un ţel pentru care să lupţi”, a declarat Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj.

Federaţia Română de Canotaj are cel mai de succes lot de sportivi al României, aceştia câştigând în 2019 peste 30 de medalii: 13 de aur, 9 de argint şi 8 de bronz. În plus, 7 echipaje vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ce vor avea loc în vara anului viitor.