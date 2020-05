Sport

Federația Română de Canotaj este printre primele foruri sportive din România care au salutat măsura luată de Guvernul României, de a permite reluarea antrenamentelor într-un cadru organizat, începând cu data de 15 mai. Obiectivul principal al canotajului românesc îl reprezintă pregătirea pentru Olimpiada de la Tokyo, din vara lui 2021, care a fost amânată cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.

Pentru cea mai importantă competiție sportivă de pe mapamond au obținut calificarea un număr important de canotori suceveni, care reprezintă, de fapt, grosul lotului olimpic, este vorba de Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari, cu echipajul de patru rame, Ancuţa Bodnar, cu barca de două vâsle feminin, dublele campioane mondiale la dublu vâsle feminin, categoria ușoară, Livia Cozmiuc şi Gianina Beleagă, Viviana Bejinariu, cu echipajul de patru rame fără cârmaci, Ioan Prundeanu, în proba de dublu vâsle, precum şi Marius Vasile Cozmiuc şi Ciprian Tudosă, la dublu rame. Din lotul național al României face parte și Florin Artenie Fântânaru, de la CSM Suceava, care mai are de disputat o ultimă rundă de calificări pentru Jocurile Olimpice, cu echipajul bărcii de opt plus unu a țării noastre.

„La nivel de federaţie, odată ce a anunţat preşedintele României că avem undă verde începând cu 15 mai, vorbesc de loturile olimpice şi naţionale, am luat măsura ca toţi sportivii să se izoleze.Ei oricum erau în izolare. Urmează să vedem modalitatea în care-i putem testa, pentru că ei la ora actuală sunt pe raza lor de domiciliu. Marea majoritate sunt în judeţul Suceava. Să vedem cum s-a gândit domnul ministru să facem aceste testări, când le facem, unde le facem... Probabil că o să trebuiască să aducă nişte modificări federaţiilor prin contractele pe care le au cu MTS, referitor la plata acestor teste. Sincer, eu nu am înţeles mare lucru ce avem de făcut, în privința detaliilor. Ce este cel mai important lucru este faptul că începând cu data de 15 mai putem relua activitatea, cu toate că este greu ca în barcă să păstrezi o distanţă socială. M-am gândit foarte bine cum vom relua această pregătire. Norocul nostru este că ne desfăşurăm activitatea în aer liber. După două luni de izolare şi de făcut mişcare în casă, vom scoate toţi sportivii pe apă, ca să îşi reamintească mişcarea de vâslit. Va fi nevoie de o perioadă de reacomodare, pentru că după atâta pauză nu poți să intri direct în barcă şi să revii la nivelul din urmă cu două luni. Federaţia Internaţională de Canotaj a amânat toate Campionatele Europene, de la juniori, tineret şi seniori, pentru toamna acestui an, deci avem motivația necesară ca să ne pregătim serios din prima zi”, a declarat Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj.