Coronavirus

Federația Română de Handbal a luat o decizie finală în privința edițiilor de campionat 2019-2020, care au fost întrerupte brusc în urmă cu două luni, din cauza pandemiei de coronavirus. Întrunit ieri într-o ședință online, Consiliul de Administrație al FRH a votat pentru încheierea sezonului pe teren. Referitor la situația în Divizia A masculină, care-i privește în mod direct pe handbaliștii de la CSU Suceava, lucrurile se prezintă în felul următor. Conducerea Federației a hotărât să înghețe sezonul regulat și să sară peste turneul semifinal, astfel că se va trece direct la disputarea meciurilor din turneul final, cu participarea echipelor clasate pe primele două poziții în cele patru serii ale Diviziei A, este vorba de CSU Suceava și Magnum Botoșani (Seria A), CSM Medgidia și CSM Alexandria (Seria B), Szejke Odorheiu Secuiesc și Universitatea Cluj (Seria C), CSM Oradea și Unirea Sânicolaul Mare (Seria D).

Pe data de 19 iunie se vor juca primele meciuri eliminatorii după schema 1A-2B, 1C-2D, 1B-2A, 1D-2C, astfel: CSU Suceava – CSM Alexandria, Szejke Odorheiu Secuiesc – Unirea Sânicolaul Mare, CSM Medgidia – Magnum Botoșani și CSM Oradea – Universitatea Cluj. A doua zi se vor confrunta câștigătoarele duelurilor CSU Suceava – CSM Alexandria cu Szejke Odorheiu Secuiesc – Unirea Sânicolaul Mare, și CSM Medgidia – Magnum Botoșani cu CSM Oradea – Universitatea Cluj. Învingătoarele vor primi automat biletele pentru Liga Națională, în vreme ce învinsele mai au o ultimă șansă de accedere în primul eșalon, în cadrul barajului pentru promovare în patru, programat între 28 și 30 iunie, la care vor mai participa echipele clasate pe pozițiile 11 și 12 în primul eșalon.

„Da, am aflat și eu ce s-a decis, însă deocamdată nu știm cum vor decurge lucrurile în zona noastră, pentru că am văzut ieri la televizor o declarație a președintelui Klaus Iohannis, prin care a anunțat că la Suceava nu se vor relaxa măsurile de izolare pe data de 15 mai, deoarece aici se află principalul focar de coronavirus din țara noastră. Vă dați seama că suntem cu toții nerăbdători să reluam activitatea, vorbesc zilnic cu jucătorii mei și îmi spun că s-au săturat de stat în casă și abia așteaptă să vină din nou la sală. S-ar putea, așadar, ca acest lucru să nu fie posibil să se întâmple la jumătatea lunii mai. Or noi avem un obiectiv de îndeplinit, promovarea în primul eșalon, iar prelungirea stării de carantină la Suceava ne-ar pune în imposibilitatea de a relua antrenamentele în același timp cu contracandidatele noastre. Un aspect care în mod clar ne-ar dezavantaja. Eu sper totuși să nu mai apară nimic neprevăzut la Suceava în zilele următoare și să ieșim din starea de carantină odată cu restul regiunilor din România. Referitor la această nouă variantă de continuare a campionatului Diviziei A nu știu cât de mult ne este favorabilă nouă, în condițiile în care ne regăsim pe aceeași jumătate de tablou cu două dintre cele mai puternice echipe din eșalonul secund, este vorba de CSM Alexandria și Szejke Odorheiu Secuiesc. Dar repet, important este ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine în România în ceea ce privește pandemia de coronavirus, astfel încât autoritățile să ne permită să revenim pe terenul de handbal în condiții de maximă siguranță în ceea ce privește sănătatea jucătorilor”, a declarat Adrian Chiruț, antrenorul echipei CSU Suceava.