Handbal

În urmă cu o săptămână, membrii Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal au votat pentru reluarea competițiilor sezonului 2019-2020. Cu 10 voturi pentru și 4 împotrivă s-a decis ca întrecerile feminine și masculine de seniori să repornească începând cu data de 31 mai, conform variantelor propuse de Federația Română de Handbal, partidele urmând să se dispute însă fără spectatori. Această decizie rămâne în picioare doar dacă România va ieși din starea de urgență pe data de 14 mai. În caz contrar, întrecerile vor fi înghețate.

Conform graficului gândit de conducerea FRH, prima dată va începe Liga Națională de handbal masculin, pe 31 mai. Competiția se va încheia după disputarea celor trei etape din sezonul regulat și a celor trei partide restante, urmând să se renunțe la play-off și play-out, întrucât ar mai fi trebuit găsite date pentru alte 8-10 runde, ceea ce ar fi fost imposibil.

Această decizie a fost considerată pripită de o mare parte a celor implicați în lumea handbalului românesc, în condițiile în care Federația Europeană de Handbal (EHF) a anunțat că anulează meciurile care ar fi trebuit să se desfășoare în această vară în Champions League, Challenge Cup și în preliminariile campionatelor europene și mondiale, hotărâri similare fiind luate și în alte campionate puternice din Europa. În Franța și Germania, spre exemplu, s-a decis chiar înghețarea competițiilor.

Așa cum am mai spus, mai mulți conducători, antrenori și jucători s-au ridicat împotriva celor decise în ultima ședință a Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal, unul dintre contestatarii acestei măsuri fiind Răzvan Gavriloaia, component de bază al campioanei en-titre, Dinamo București, care în prezent se află în autoizolare, acasă, în localitatea Frumoasa, de lângă Suceava.

„Cred că este un plan hazardat din mai multe puncte de vedere. În primul rând, după ce am văzut pozițiile secretarului de stat Raed Arafat și ale ministrului Nelu Tătaru, cred că hotărârea de a grăbi reluarea sezonului nu a fost luată având girul ministerelor de Interne și al Sănătății. Cei doi au precizat clar că măsurile de relaxare care se vor lua după data de 15 mai nu înseamnă neapărat reluarea competițiilor sportive. Cu atât mai mult cu cât s-a anunțat că purtarea măștilor rămâne obligatorie în spațiile închise și după acea dată, și nu cred că un meci de handbal s-ar putea disputa respectând o asemenea regulă. Pe de altă parte, handbalul este un sport de luptă, în care mai tot timpul se află minim 3-4 jucători implicați în lupta pentru minge, fiind greu de evitat apropierea, respirația și contactul cu adversarul. Ar fi culmea să ne oblige pe noi să jucăm, în condițiile în care cetățenilor obișnuiți li se cere să nu circule în grupuri mai mari de trei persoane pe stradă, respectând distanțarea socială”, a declarat pentru Monitorul de Suceava handbalistul în vârstă de 36 de ani.

Gavriloaia crede că sunt fel de fel de interese care au condus la această decizie inoportună, unul dintre ele fiind banii din drepturile de TV.

„Oricum, am văzut că s-a renunțat la ideea desfășurării play-off-ului, atunci când meciurile ar fi fost cele mai interesante. În tot acest scenariu oficialii FRH pierd din vedere aspectul cel mai important, și anume asigurarea sănătății jucătorilor. Am vorbit zilele acestea cu mai mulți handbaliști de la diferite echipe din țară, și nici lor nu le vine să creadă cum de s-a votat o asemenea variantă, ținând cont de faptul că riscul de infectare este unul foarte ridicat. Să zicem că eu poate nu mă îmbolnăvesc, că sunt tânăr și puternic, dar după meci mă duc acasă, iar mama mea este diabetică și cardiacă. Virusul poate fi dat foarte ușor altcuiva, și aș vrea să știu cine răspunde, dacă, Doamne ferește, se întâmplă o tragedie în familia unuia dintre jucători, în condițiile în care, trebuie precizat, asigurările de sănătate pe care le avem nu acoperă riscurile pandemiei de coronavirus. Pe de altă parte, sunt conștient că sunt handbalist sub contract, iar dacă mă cheamă să joc n-am ce face, trebuie să mă prezint. Cer însă să ni se prezinte garanții din partea Federației că practicarea jocului de handbal nu prezintă riscuri în asemenea condiții, iar oamenii care au luat această hotărâre să-și asume responsabilitatea în eventualitatea unor cazuri nedorite, ulterioare”, a precizat fostul jucător al celor de la CSU Suceava.

În contextul celor prezentate mai sus, Răzvan Gavriloaia a înțeles decizia EHF de a anula meciurile din cupele europene care trebuiau să se dispute în această vară. Chiar dacă hotărârea i-a privat pe cei de la Dinamo de un duel mult așteptat cu francezii de la PSG, fiind nevoiți să accepte o eliminare fără luptă din optimile Champions League.

„Era de așteptat să se întâmple acest lucru în starea de incertitudine care există în Europa acum. Vă dați seama că un regret în ceea ce mă privește există, deoarece la astfel de dueluri, precum cel cu PSG, visezi atunci când te apuci de handbal. Ar fi fost meciul carierei pentru mine, fără doar și poate. Dar asta este situația, nu avem ce face, sănătatea este mai importantă decât orice meci de handbal”, a mărturisit Răzvan Gavriloaia.

Hotărârea FRH are mulți contestatari, dar și adepți

Pe aceeași lungime de undă cu sportivul sucevean sunt nume importante din handbalul românesc, precum internaționalii Alin Șania și Dan Savenco, șeful sindicatului handbaliștilor, Viorel Mazilu, sau fosta mare glorie a handbalului românesc, Radu Voina.

„Sunt ridicoli cei care conduc handbalul. Noi suntem împotriva lumii. Toți decid, toate marile campionate se opresc, numai noi continuăm. Consiliul de Administrație, care e diriguitorul handbalului românesc, format din foști arbitri și de oameni care n-au ce căuta acolo, a decis ceva incredibil. Poți să mai zici ceva? Nu mai poți zice nimic! Toate marile competiții sportive, Jocurile Olimpice și Euro 2020 s-au oprit, noi facem altceva. FRH e subordonată Ministerului Sportului și ia o căldare de bani de acolo, însă deciziile sunt diferite. În mod normal, orice federație se supune deciziilor ministerului! Una spune ceva, alta altceva. Stai și te minunezi ce se întâmplă la noi. Cum poți ca jucător să ai contract până pe 30 mai și să joci campionatul în iunie? Vor dori să joace sau nu? E o întrebare care te macină! Unii au semnat cu alte echipe, nu vor risca să joace acum ca să se accidenteze. O confuzie generală. Dar sunt mulți străini care vor trebuie să stea 14 zile în carantină la reîntoarcerea în România. E o situație complicată, cel mai bine ar fi să se fi sistat tot. Până și rușii, care nu sunt atât de loviți, au anulat competiția. Toată lumea e în război, noi ne gândim la sport. Mi se pare foarte penibil”, a declarat, la Radio Sport Total FM, fostul selecționer al României, Radu Voina.

În tabăra adversă, printre cei care susțin că se poate juca handbal în România după ridicarea Stării de Urgență, se află fostul internațional George Buricea, antrenor-jucător la HC Dobrogea Sud Constanța.

„De ce oameni din alte sectoare pot să-și continue activitatea, iar sportivii nu? Sunteți conștienți că nu toți românii pot lucra de acasă. Asta înseamnă că, în permanență, există oameni care merg la serviciu cu transportul în comun, pentru a pune umărul la supraviețuirea economiei și se expun unor riscuri, corect? Acești oameni se conformează normelor și își iau măsuri de protecție. În Belarus, campionatul de handbal nu a fost întrerupt. S-au aplicat doar anumite restricții și se joacă fără spectatori. Nu s-a îmbolnăvit nici un jucător. De ce? Pentru că, evident, și ei respectă normele de prevenție în viața lor de zi cu zi, nu doar în interacțiunile cu colegii de echipă. Suporterii lor se bucură în continuare de handbal, dar la televizor, nu în sală. Îmi pare rău să văd din ce în ce mai mulți jucători care spun că nu sunt de acord cu reluarea campionatului, însă observ că majoritatea provin de la echipe care nu au un interes sportiv în asta: fie sunt pe un loc fără șanse la play-off, fie sunt în pericol de retrogradare. Îi anunț că acest coronavirus va fi pe aici și în iulie sau august și că noi va trebui să învățăm să conviețuim cu el încă de pe-acum, pentru că altfel riscăm să lăsăm handbalul să moară”, a precizat Buricea, pentru prosport.ro.