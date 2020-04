Coronavirus

Pandemia de coronavirus a reușit să blocheze întreg sportul mondial. Cei implicați în fenomen discută, își dau cu părerea despre momentul în care lucrurile vor reintra în normal, însă deocamdată nu s-a stabilit mai nimic concret, sunt doar presupuneri. În aceeași situație se află și handbalul românesc. Sunt tot felul de scenarii legate de sezonul intern, iar echipele de handbal din Suceava așteaptă să vadă ce decizii se vor lua în legătură cu campionatele care s-au întrerupt brusc, odată cu criza instaurată de COVID-19.

„Suntem în discuții cu tot felul de oameni din handbal și din România, dar și din alte țări. Nimeni nu știe sigur ce va urma și cum vor evolua lucrurile. Deocamdată respectăm cerințele autorităților, distanțarea socială, pentru că regulile sunt la fel pentru toată lumea. Sunt tot felul de zvonuri, că se va comprima campionatul, că se va mări numărul de echipe din Liga Națională, însă nimic nu e sigur. Oricum, pentru CSU din Suceava barajul de promovare este inevitabil”, a declarat decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Petru Ghervan.

Oficialul celor de la CSU, care este și membru în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal, aduce în discuție importanța acestui sezon pentru gruparea suceveană, care și-a propus revenirea în eșalonul de elită al handbalului autohton.

„Pentru noi nu este la fel de simplu ca pentru alte formații. Avem un obiectiv clar, am pornit pe un drum, am muncit serios și am investit mult din toate punctele de vedere, așa că deznodământul este foarte important pentru noi. Oricum, din punct de vedere sportiv întreruperea nu este benefică, dar este o situația excepțională și nu avem ce face. Antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei țin legătura cu toți jucătorii, iar aceștia din urmă încearcă să-și mențină un tonus fizic bun, lucrând acasă. Sper ca totul să se rezolve cât mai curând și lumea să conștientizeze faptul că sărbătorile de Paști din acest an este bine să fie cât mai calme și singuratice, dacă pot spune așa. Oricum, după ce situația se va relaxa va fi o perioadă în care se va juca fără spectatori, lucru care pe noi ne dezavantajează pentru că avem un public sucevean deosebit de cald și iubitor. Le doresc sănătate tuturor iubitorilor handbalului din Suceava și abia aștept să ne dăm întâlnire din nou în sala <Dumitru Bernicu>”, a precizat Petru Ghervan.