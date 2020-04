Fotbal

Luna viitoare, pe 21 mai, de ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, stadionul Areni ar fi trebuit să găzduiască Meciul Legendelor, cel mai important eveniment sportiv de după Revoluția din 1989. Partida, una demonstrativă, s-a vrut o reeditare a celebrului meci dintre Dinamo şi Foresta, scor 4-5, disputat în urmă cu 20 de ani, care a şocat cu desfășurarea sa o lume-ntreagă. Unul dintre eroii principali ai evenimentului ar fi fost fără doar și poate antrenorul Marin Barbu, omul care a construit în acea perioadă o echipă mare la Suceava, care este și acum pe buzele iubitorilor fotbalului de pe aceste meleaguri.

„Îmi pare rău că nu vom mai putea ajunge la Suceava, pentru că noi, cei care am făcut parte atunci din marea echipă a Forestei, ne doream foarte tare să ne reîntâlnim și să stăm din nou față-n față, la povești, după atâția ani. Mai ales că în program era și meciul demonstrativ, care ne-ar fi oferit șansa să apărem din nou în fața frumosului public sucevean, care ne-a fost alături în atâtea și atâtea ocazii. Dar cine știe, poate că nu a căzut totul definitiv, iar după ce această criză, cu pandemia de coronavirus, va fi depășită, evenimentul va fi totuși reprogramat”, a declarat Marin Barbu.

În prezent, antrenorul în vârstă de 61 de ani este șeful centrului de copii și juniori al grupării de primul eșalon Sepsi, el așteptând încheierea stării de urgență la Sfântu Gheorghe, acolo unde este stabilit de foarte multă vreme cu familia sa.

„Stau acasă, respectând cerințele autorităților. Am noroc că locuiesc la curte, sunt sigur că cei de la bloc resimt mult mai acut această izolare. La noi, în Harghita și Covasna, sunt puține cazuri de COVID-19 raportate, nu este o nebunie așa mare, ca la Suceava. Sunt momente în care nici nu mai știu ce să cred. Pe de o parte suntem aproape somați să stăm în casă, iar pe de altă parte, autoritățile fac concesii și lasă românii să ia din nou calea străinătății, fără să respecte cele mai elementare reguli de siguranță, așa cum s-a întâmplat acum câteva zile pe aeroportul din Cluj”, a precizat Marin Barbu.

Referitor la activitatea fotbalistică de după depășirea crizei coronavirusului, fostul antrenor al Forestei crede că nu va mai fi totul la fel ca înainte.

„Fotbalul e dat total peste cap. Și așa situația financiară din România nu era una extraordinară, dar să vedeți ce va fi de la vară încolo. La ligile inferioare, cel puțin, va fi jale. Sponsorii vor fi mai puțini în condițiile în care este anunțată o și o mare criză economică, iar autoritățile locale vor alte priorități după această perioadă grea. La Liga I se supraviețuiește grație drepturilor TV, nu știu dacă la ora actuală ar rămâne mai mult de 5 echipe pe linia de plutire fără banii veniți de la televiziuni”.

Fostul antrenor al Forestei deplânge situația în care a ajuns Suceava din punct de vedere sportiv

Întrebat cum vede situația fotbalistică din prezent de la Suceava, „Magiun” a răspuns în stilu-i caracteristic, fără ocolișuri.

„Nu vreau să supăr pe nimeni, dar în momentul în care antrenam eu pe Foresta, Suceava era cu 25 de ani înaintea Botoșaniului din punct de vedere fotbalistic, iar acum lucrurile stau taman invers. Asta-i realitatea. De altfel, nu prea mai aveți sport deloc la Suceava. Iar această zonă geografică a dat sportivi mari de-a lungul timpului. Am antrenat acolo și am văzut ce musculatură aveau fotbaliștii suceveni. Dacă-i vedeai pe Daniel Bălan și Mihai Guriță cum arată, ai fi zis că s-au născut în sala de forță. Îi mai dădeam câte un pumn lui Bălan în umăr de mă durea pe mine mâna, iar el zâmbea. Chiar și Semeghin, la cât era de uscat, se vedea definită și cea mai mică fibră pe el. Iar de infrastructură, ce să mai spun, sunteți la pământ! La Sfântu Gheorghe, spre exemplu, anul trecut s-a dat în folosință o sală polivalentă de 3.500 de locuri, care se învârte după soare. Acum, este aproape de finalizare un stadion modern, care are încorporată o bază de antrenament care va deservi atât echipa mare, cât și centrul de copii și juniori, această investiție fiind făcută cu bani veniți de la guvernul maghiar”.

Fără doar și poate Marin Barbu este un personaj aparte al fotbalului românesc, fiind căutat frecvent de jurnaliști pentru spontaneitatea sa și pentru felul jovial de a fi. Puţină lume ştie însă că este un produs 100% al clubului Steaua Bucureşti, echipă pentru care a evoluat la toate categoriile de vârstă, începând de la copii şi juniori şi mai apoi la tineret şi seniori.

„Nu mulţi fotbalişti se pot lăuda cu acest lucru, poate doar un Iordănescu, Sameş, Ştefănescu sau Ad. Ionescu. Pe timpul ăla existau la Steaua două centre puternice de copii şi juniori în două locaţii diferite, unul în Ghencea şi altul la stadionul <23 August>, în cealaltă parte a Bucureştiului. Ca urmare a acestui fapt, în anii 70-80 Steaua producea jucători pe bandă rulantă, primele două eşaloane fiind pline de fotbalişti formaţi la cele două centre. Steaua m-a format ca fotbalist şi ca om, acolo am învăţat cu adevărat ce sunt ordinea şi disciplina. În plus, am avut şansa să evoluez alături de nume de legendă ale fotbalului românesc, precum Iordănescu, Sameş, Iordache, T. Stoica, Balint, Fl. Marin sau Anghelini”.

„Magiun” are amintiri cu Suceava de pe vremea CSM-ului

Interesant este faptul că, în calitatea sa de fotbalist la FC Braşov, Marin Barbu a participat din teren la meciul de debut al unei formaţiei sucevene pe prima scenă a fotbalului românesc. Se întâmpla în etapa inaugurală a sezonului 1987-1988, pe Areni, într-un meci câştigat de CSM cu scorul de 3-1.

„Îmi amintesc foarte bine acel meci, am jucat în faţa unui stadion arhiplin, cei care nu au mai prins bilete erau căţăraţi prin copaci şi pe blocurile din jur. Noi am condus cu 1-0 prin golul marcat de Mărgărit din centrarea mea, însă, impulsionaţi puternic de public, sucevenii au reuşit să întoarcă până la urmă soarta meciului. În acea perioadă am fost și cu alte ocazii adversar al CSM-ului. Pe atunci echipa Sucevei făcea legea în Divizia B, aveam nişte lupte crâncene cu ei, dar şi ei cu noi. Căldăruş, Cozma şi regretatul Pantelimon ne luau la încins încă de la vestiare, era greu să le facem faţă, mai ales pe Areni. Pe când evoluam la Sfântu Gheorghe am izbutit să-i învingem o dată cu 3-0, cred că a fost cea mai severă înfrângere pe care au încasat-o sucevenii în decurs de cinci-şase ani”.

În 1994, la vârsta de 36 de ani, Marin Barbu și-a agățat ghetele, debutând ca antrenor la Precizia Săcele.

„Am luat echipa din judeţ şi în doar trei ani am ajuns să ne luptăm pentru promovarea în Divizia A. Eugen Huţu mi-a urmărit atent ascensiunea şi m-a adus la Foresta în anul 1997. Perioada petrecută la Suceava a fost cea mai frumoasă din cariera mea de antrenor, am simţit un sprijin fantastic atât din partea publicului, cât şi a preşedintelui Eugen Huţu. Aici am trăit momente de neuitat și clipe de mare satisfacție, reușind să fac din Foresta un nume respectat pe stadioanele din România. Vă spun sincer, dacă nu se întâmpla dezastrul de la barajul cu FC Baia Mare, pe care l-am pierdut total nemeritat, în 2001, am fi stat ani buni în Liga I. Construisem deja o echipă omogenă, formată din jucători valoroşi, cu vârste cuprinse între 22 şi 27 de ani. Acea echipă avea mare calitate, o demonstrează faptul că majoritatea fotbaliştilor care alcătuiau lotul Forestei, mă refer aici la Semeghin, Bălan, Goian, Şchiopu, Brujan, Păcurar sau Botan, au continuat să evolueze ani buni în primul eșalon, dar la alte formaţii”.

Ca fotbalist, Marin Barbu a evoluat cu succes în primul eșalon pentru echipele Steaua Bucureşti, FC Braşov sau FC Olt.

Din postura de antrenor, „Magiun” s-a ocupat de pregătirea formațiilor Precizia Săcele, Foresta Suceava, FC Braşov, Petrolul Ploieşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Politehnica Iaşi, Juventus Bucureşti, UT Arad, Callatis Mangalia, Dunărea Giurgiu, Astra Giurgiu, Sporting Suceava, ACS Bacău, Rapid Suceava, Daco-Getica București sau Sepsi Sfântu Gheorghe.