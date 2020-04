Coronavirus

În această perioadă de criză cauzată de pandemia de coronavirus, voluntariatul joacă un rol foarte important, mai ales că sistemul public de sănătate și-a dovedit încă o dată limitele. De aceea, exemplele cu oamenii simpli, care pleacă de lângă familiile lor în linia întâi a luptei împotriva virusului COVID-19, trebuie făcute cunoscute, pentru a fi sursă de inspirație și pentru alți concetățeni.

Unul dintre acești eroi este Iulian Ionesi, poate cel mai reprezentativ fotbalist ei echipei de Liga a III-a Bucovina Rădăuți, care s-a înrolat ca voluntar, în postura de dezinfectator, la Spitalul Municipal din Rădăuți.

„Stăteam pe acasă, vedeam ce probleme sunt, și nu știam cum să fiu de folos, pentru că nu mai puteam să stau cu mâinile în sân. Am aflat că unul dintre oamenii angajați cu dezinfecția la spital a fost testat pozitiv cu coronavirus, iar ceilalți trei colegi ai lui nu mai făceau față. Așa că mi-am oferit imediat serviciile, iar directorul spitalului, și-a dat acordul. Programul meu de lucru este în fiecare zi, între orele 8.00 și 16.00. Mă îmbrac în combinezon, cu mănuși, viziere, respectând toate măsurile de protecție, după care iau în spate un mecanism asemănător celui de stropit via, și încep să dezinfectez toate secțiile spitalului. Am deja trei zile de când am început munca, și pot spune că m-am obișnuit, cu toate că la început nu mi-a fost ușor. Eu sunt genul de om care tot timpul am încercat să evit să ajung la spital, iar când nu mai era posibil acest lucru, o făceam cu inima strânsă. De asemenea, pe durata în care voi lucra la spital, am decis că nu are rost să îmi expun familia la pericolul infectării, așa că am hotărât să locuiesc în altă parte. Să știți însă că nu mi-e frică de îmbolnăvire, deoarece am văzut că în spitalul municipal din Rădăuți toată lumea respectă procedurile și știe ce are de făcut”, a declarat Iulian Ionesi.

Trebuie precizat că fotbalistul Bucovinei se află în plină perioadă de recuperare, după ce, în lunile noiembrie 2019 și ianuarie 2020 a suferit două operații la genunchi, la menisc și ligamente încrucișate, intervențiile chirurgicale fiind efectuate chiar la spitalul municipal din Rădăuți de către reputatul medic ortoped Sergiu Bodrug.

„Chiar dacă multă lume mi-a zis să merg să operez în altă parte, eu am avut mare încredere în doctorul Bodrug, și am ales să merg pe mâna lui. Până la urmă s-a dovedit a fi o alegere importantă, recuperarea decurgând foarte bine, cu toate că am fost nevoit să o întrerup acum. Am fost tratat foarte bine în spitalul municipal din Rădăuți, am văzut cât și-au dat interesul cadrele medicale de acolo ca să mă pună pe picioare, așa că m-am simțit dator să le întind și eu o mână de ajutor, mai ales că începusem să mă plictisesc pe acasă”, a mărturisit Iulian Ionesi.