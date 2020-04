Carieră în sport

Licitația caritabilă organizată pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, pentru sprijinirea celor aflați în linia întâi a luptei împotriva răspândirii pandemiei de coronavirus din județul nostru, a stârnit un mare ecou în lumea sportului din România. Au fost sportivi de marcă, internaționali, unii de top mondial, care și-au oferit diverse articole de concurs, purtate în competiții, în semn de solidaritate cu populația Sucevei greu încercată în aceste momente, însă au fost și oameni cu inimă mare, care și-au donat tricourile de suflet, din propria colecție. Unul dintre aceste personaje este Ghiță Păcurariu, un sucevean neaoș, originar din comuna Șcheia, care este stabilit de ani buni la Pitești, acolo unde deține clinica de fizioterapie Kineto Clinic Real. Acesta a oferit spre valorificare, organizatorilor, tricourile cunoscuților fotbaliști români Ciprian Marica, Claudiu Keșeru, Lucian Sânmărtean și Bogdan Stancu.

„Când am văzut postarea din Monitorul de Suceava și am observat câți campioni mari ai României au arătat că le pasă de problemele sucevenilor, mi-a venit să plâng. Am plecat seara de acasă, m-am dus direct la clinică, unde aveam tricourile, după care am luat legătura cu bunul meu prieten Dorin Goian, iar a doua zi le-am trimis pe adresa lui, la Suceava”, a declarat Ghiță Păcurariu.

Pentru cine nu știe, Ghiță Păcurariu a fost timp de 17 ani kinetoterapeut al echipei naționale de fotbal a României și are în spatele lui o poveste de viaţă interesantă. În prezent în vârstă de 45 de ani, eroul nostru a fost un redutabil luptător de greco-romane în tinereţe. Legitimat fiind la CSS Suceava şi mai apoi la Dacia Piteşti, a reuşit să devină de nu mai puţin de zece ori campion al României la diferite categorii de vârstă şi greutate, trecându-şi totodată în palmares un titlu balcanic şi mai multe participări cu clasări onorante la campionatele mondiale şi europene. „Faptul că am făcut sport de performanţă şi am avut şansa să lucrez cu profesorul Lazăr Tipa mi-a fost de mare ajutor în viaţă. Domnul Tipa nu mi-a fost doar antrenor, ci şi un pedagog şi un mentor foarte bun, care a fost alături de mine şi m-a ajutat să depăşesc momentele grele”, a declarat Ghiță Păcurariu.

Şi-a făcut ucenicia pe muşchii voleibalistelor

Confruntându-se în cariera de luptător cu multiple accidentări, care de care mai serioase, suceveanul nostru s-a văzut pus în situaţia ingrată ca, la doar 21 de ani, să renunţe la o carieră sportivă ce se anunţa prodigioasă şi să se orienteze către altceva. „Pentru că îmi plăcea să fac masaj în timpul cantonamentelor prelungite de care am avut parte ca luptător de performanţă, m-am gândit că această pasiune a mea mă poate ajuta să rămân în lumea sportului, de care mă ataşasem atât de mult”, a mărturisit acesta.

Aşa se face că pe când se afla în primul an de facultate, Ghiţă a primit şansa de a debuta în noua sa meserie ca maseur al echipei feminine de volei Dacia Piteşti. „Aşadar, aş putea spune că mi-am făcut ucenicia pe muşchii voleibalistelor. Lucrând cu fete atât de frumoase, masajul trebuie tratat cu puţină indiferenţă, ceea ce nu a fost un lucru uşor pentru un tânăr în vârstă de doar 21 de ani”, a precizat Ghiţă.

A fost adus în fotbal de „Comisarul” Moldovan

Învăţat de mic cu munca şi disciplina, suceveanul nostru şi-a făcut repede un nume şi în această nouă îndeletnicire, astfel că un an mai târziu, în 1996, a fost cooptat de antrenorul Ion Moldovan în staff-ul grupării de Liga I FC Argeş. Acesta a fost primul contact cu lumea fotbalului pentru foarte tânărul pe atunci Gheorghe Păcurariu, care în perioada de 8 ani petrecută în Trivale a avut şansa să deprindă toate tainele meseriei şi să-şi definitiveze studiile. Pe lângă Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, a absolvit o şcoală postliceală de kinetoterapie și mai apoi o facultate cu același profil, obținând ulterior și masterul în acest domeniu de activitate.

Prima experienţă la Naţională a avut loc în mandatul lui Puiu Iordănescu

Pentru Ghiţă a urmat apoi o nouă experienţă în Liga I, la Universitatea Craiova, în această perioadă, în anul 2003, primind o solicitare care avea să-l lase cu gura căscată. „Am fost întrebat de reputatul doctor Pompiliu Popescu dacă nu vreau să lucrez la echipa naţională. Vă spun sincer că mi-au dat lacrimile de bucurie. Cu toate că mi-am făcut tot timpul meseria cu dragoste şi profesionalism, nu credeam vreodată că voi ajunge să profesez la un nivel atât de sus. Aşa s-a produs debutul meu în fotbalul mare, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Anghel Iordănescu la echipa naţională. Am avut şansa să prind finalul generaţiei de aur a fotbalului românesc, fiind onorat să lucrez cu jucători de legendă precum Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Ionel Ganea, Bogdan Stelea, Adrian Mutu sau Cristi Chivu”, a relatat Ghiţă.

A trăit sub acelaşi acoperiş cu Mutu, în Italia

Aproximativ în aceeaşi perioadă în care a activat la echipa naţională a României pregătită pe atunci de Anghel Iordănescu, Ghiță Păcurariu a fost solicitat de Adrian Mutu să devină fizioterapeutul personal al acestuia. Suceveanul nostru a fost practic nedespărţit de Mutu pe când acesta evolua în Italia, pentru formaţiile Parma şi Juventus Torino. „Toată lumea ştie ce mare fotbalist a fost Mutu şi faptul că dădea un asemenea randament pe teren s-a datorat atenţiei speciale pe care o acorda pregătirii fizice şi recuperării după efort. Nici nu vă daţi seama cât de iubit putea să fie Adrian în Italia. Fabio Capello, antrenorul lui Juve, era pur şi simplu îndrăgostit de el. Experienţa italiană a fost una foarte importantă pentru mine, deoarece am avut şansa să văd cum se lucrează într-un campionat de top şi am avut posibilitatea să interacţionez cu unii dintre cei mai mari fotbalişti ai planetei, mă refer aici la Taffarel, Adriano, Ibrahimovic, Del Piero sau Cannavaro, pe atunci deţinător al Balonului de Aur”, a povestit suceveanul originar din comuna Şcheia.

Perioada petrecută la Națională i-a rămas în suflet pentru totdeauna

Ghiță Păcurariu avea să rămână în staff-ul echipei naționale până în anul 2017, interval de timp în care, așa cum se întâmplă în sport, a trăit și momente de mare bucurie, dar și de dezamăgiri.

„Pentru mine a îmbrăca treningul cu însemnele naţionale a fost ceva sfânt. Voi purta toată viața cu mine amintiri și emoții de neuitat, de mare fericire, cum a fost atunci când am obținut calificarea la turneul final al Campionatului European din Franța, sau de extremă tristețe, la ratarea prezenței la Mondialele din Brazilia. Să ştiţi că a fi kinetoterapeut la o echipă de fotbal nu este o meserie uşoară, este chiar foarte greu să faci masaj la atâţia sportivi cu o masă musculară uriaşă, într-o singură zi, această activitate necesită un efort fizic uriaş. Dacă însă îți respecţi meseria, atunci fii sigur că vor veni şi rezultatele. Eu mi-am văzut doar de treaba mea, n-am căutat să intru în conflict cu nimeni. De aceea, sunt respectat de cei cu care lucrez, şi asta contează cel mai mult pentru mine”, a mărturisit fostul luptător de performanţă.

Decizia e deja luată, se va întoarce la Suceava, definitiv!

După ce episodul echipa națională de fotbal a României s-a sfârșit, Ghiță Păcurariu s-a concentrat pe activitatea clinicii de kinetoterapie pe care o deține în Pitești, însă intenționează să facă în perioada imediat următoare o schimbare majoră în viața lui.

„Îmi merge bine din punct de vedere profesional, însă mă chinuie tot mai mult dorul de casă, de părinți. Așa că m-am hotărât să las afacerea de la Pitești pe mâna fiicei mele, care este licențiată, la rândul ei, în kinetoterapie, iar eu o să mă întorc definitiv la Suceava, unde am în plan deschiderea unei clinici similare. Am deja aparatura necesară achiziționată, am început căutările pentru un spațiu, iar în momentul în care pandemia de coronavirus se va sfârși, mă voi muta împreună cu prietena mea la Suceava, pentru a lucra împreună. Elena este de loc din Bosanci, iar de ani buni lucrează ca asistent medical la o clinică de kinetoterapie din Austria. Sper ca lucrurile să revină la normal cât mai curând, pentru că intenționăm să ne căsătorim imediat după ce ne vom stabili în Bucovina ”, a precizat eroul nostru.