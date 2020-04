Coronavirus

Gabriel Șuleru este un nume bine cunoscut microbiștilor suceveni, acesta evoluând în cariera sa pentru Foresta, Cetatea, Rapid sau Sporting, echipele locale care s-au perindat în ultimii ani pe Areni. După ce și-a agățat intempestiv ghetele în cui la vârsta de doar 28 de ani, „Șuli” s-a refugiat în capitala Angliei, la Londra, acolo unde, de 7 ani, își duce traiul alături de soție și de cele două fetițe ale sale.

„M-am lăsat de fotbal devreme, pentru că ajunsesem conștient de faptul că îmi va fi greu să întemeiez o familie și să mă descurc cu banii pe care-i câștigam pe atunci ca fotbalist. Am lăsat totul în urmă și am plecat gândindu-mă la viitor. S-a dovedit, mai apoi, că am luat decizia corectă. Mi-am găsit de lucru și am început ușor, ușor să mă acomodez cu viața de aici, mai ales că am avut-o și pe soția mea alături. După ce am trăit și bucuria venirii pe lume a fetițelor mele m-am simțit cu adevărat un om împlinit. Acum lucrez în domeniul instalațiilor sanitare și industriale, ca să zic așa, am dat mingea de fotbal pe sculele de instalator. Pot spune că am dus o viață liniștită și tihnită până acum o lună, când a început nebunia asta, cu coronavirusul”, a declarat fostul fotbalist sucevean.

Lui Gabriel Șuleru parcă nu-i vine să creadă ce se întâmplă pe mapamond de când criza virusului COVID-19 a început să se accentueze.

„E dureros ce se petrece acum în lume. Totul s-a dat peste cap într-un timp atât de scurt, pare ireal ce se întâmplă. Suntem în anul 2020, știința și tehnologia au ajuns la nivel atât de ridicat, și totuși atâtea minți luminate, care au la dispoziție sume de bani nelimitate, iată, nu pot să găsească o rezolvare, un antidot la această problemă. Mă gândesc încontinuu la asta, parcă trăiesc un vis urât, poate nu este un simplu virus, poate că este ceva creat artificial, în mod intenționat, încerc să iau în calcul toate variantele”.

Chiar dacă în Anglia sunt mult mai mulți oameni infectați și sunt înregistrate decese mai numeroase decât în România, Gabriel Șuleru spune că lumea nu este așa de panicată precum vede că stau lucrurile în țara noastră.

„Sunt închise și aici cinematografele, restaurantele, cafenelele, mai toate locurile în care se aduna multă lume în interior. Chiar și unele parcuri din Londra au fost închise. Mijloacele în transport circulă mult mai rar, iar în magazinele alimentare se respectă distanța, și se intră treptat, în grupuri de câte 5, 10 persoane, în funcție de mărimea spațiului respectiv. Majoritatea șantierelor unde lucrau foarte mulți români au fost, de asemenea, închise, de aici pornind și disperarea oamenilor de a se întoarce cu orice preț în țară, pentru că aici cheltuielile cu chiria și mâncarea sunt foarte mari. Dacă însă ai actele în ordine și ești înregistrat corect în sistemul de aici, statul îți oferă destule facilități, ajutându-te să treci peste această perioadă grea. Fiecărui angajat care este obligat să stea acum acasă i se oferă 80% din salariu, dar nu mai mult de 2.000 de lire sterline net, pe lună. Dar asta, atenție, doar dacă ai fost corect în anii anteriori și nu figurezi cu datorii la bugetul de stat. Se poate opta și pentru amânarea ratelor la bancă și a chiriilor, însă trebuie de completate o mulțime de formulare”.

Șuleru: „Suntem ochi și urechi pe situația de acasă. La Suceava trăiesc toți cei dragi nouă”

Gabriel spune că urmărește cu atenție ceea ce se petrece în aceste zile la Suceava și speră ca lucrurile să intre în control cât mai curând: „Cea mai mare grijă a noastră este îndreptată către situația de acasă, pentru că avem la Suceava părinți, frați, bunici, prieteni și alte neamuri. Sunt momente critice, dar atât timp cât vor sta în casă și nu vor avea nevoie să ajungă la spital în următoarea perioadă, atunci totul va fi bine. Ținem legătura zilnic cu cei apropiați, este foarte bine că tehnologia ne oferă o astfel de posibilitate, iar acest lucru ne mai liniștește”.

Chiar dacă a terminat-o cu sportul de performanță de atâta timp, fostul atacant se gândește și la fotbal în această perioadă.

„În perioada aceasta, de stres și inactivitate, în care sunt numai știri negative la televizor, visez la ziua în care se va termina cu bine totul și voi merge la un meci de fotbal cu prietenii. Trebuie să vă spun că în timpul liber continui să practic fotbalul de plăcere, într-un campionat de amatori, aici, la Londra. Toate cele 10 echipe participante sunt formate din români, în care sunt angrenați și alți foști fotbaliști suceveni, precum Andrei Rohețki, Ciprian Sumanariu, Alex Gavriloaia sau Paul Bosancu, care însă a decis recent să se reîntoarcă definitiv în România. De aceea, pentru a reveni cât mai repede la viața și obiceiurile de dinaintea declanșării pandemiei, îi îndemn pe toți sucevenii și pe românii din Anglia să fie responsabili și să respecte cu strictețe regulile impuse de autorități. Sunt sigur că vom depăși cu bine și această perioadă grea din viața noastră”, a precizat Gabriel Șuleru.