Fotbal

Chiar dacă nu a evoluat o perioadă îndelungată pe Areni, Robert Niță a reușit să rămână în inima fanilor suceveni și datorită celor două goluri marcate în istoricul meci cu Dinamo, din urmă cu 20 de ani, atunci când Foresta s-a impus pe terenul campioanei României cu 5-4, revenind de la 0-4. Micuțul atacant a dezvăluit și cum a ajuns să evolueze sub comanda tehnicianul Marin Barbu.

„Eu eram jucătorul Stelei și am fost trimis împrumut la Suceava, unde știam că sunt probleme cu banii. Am vorbit cu Victor Pițurcă, care era antrenor pe atunci la echipa bucureșteană, și acesta mi-a spus că trebuie să mă duc acolo, că am contract. I-am zis: <Nea Piți, nu mă mai duc. Au părinții mei două tarabe în piață, mă duc să vând portocale, banane, că începe sezonul>. Până la urmă a trebuit să mă conformez, n-am avut ce face.Mă plictiseam teribil în trenurile de la București la Suceava, că nu puteam să dorm. Erau <silențioase> încă de pe atunci… Terminam meciurile la ora 6 sau 7 după-amiaza, că stadionul Areni nu avea nocturnă și ajungeam cu trenul a doua zi dimineața, la București. Stăteam acasă câteva ore și plecam la Suceava cu acceleratul de 22.40. Eram sătul de tren”, a declarat la Prosport Live Robert Niță.

„Magiun” n-a uitat „meciurile” pe care le avea cu Niță

Marin Barbu a recunoscut că nu era deloc simplu de lucrat cu acesta, cu toate că era un jucător de mare valoare, care a ajutat-o pe Foresta.

„Robert Niță era un catâr cum rar am văzut, însă dacă te dai tare la el și îl bagi într-o disciplină spartană, o scoți până la urmă la capăt. La început nu mă înțelegeam cu el nici de-o culoare. Era greu, Doamne! Nu te înțelegeai cu el, dacă mâncam pui, de ce nu mâncăm vită și dacă mâncam vită, de ce nu mâncăm pui. La fel era și dacă mergeam cu autocarul, de ce nu mergem cu avionul și dacă mergeam cu avionul, de ce nu mergem cu autocarul.Îmi aduc aminte că abia sosise la noi, jucam cu Gloria Bistrița, am anunțat primul 11 și a venit la mine să mă întrebe că de ce nu joacă titular. I-am zis că de abia a venit de o jumătate de oră și el vrea să joace? L-am băgat în repriza a doua, a dat gol, și a venit imediat la mine să-mi zică: <vezi, domnule...>. Însă pe Robert Niță, dacă știai să ți-l faci prieten, te puteai baza, pentru că era un jucător de mare valoare. Iar Robert Niță a dat niște goluri foarte importante la Foresta”, a mărturisit Marin Barbu.

Chiar dacă este stabilit de ceva vreme în Spania, Robert Niță își dăduse acordul de a participa, pe 21 mai, pe Areni, la Meciul Legendelor, reeditarea celebrului duel dintre Dinamo și Foresta, disputat în urmă cu 20 de ani, pe stadionul din „Ștefan cel Mare”. Evenimentul a fost amânat însă din cauza pandemiei de coronavirus, urmând a fi reprogramat la o dată ulterioară.