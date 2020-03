Tragedie

Într-un moment în care toată țara este angrenată în lupta pentru eradicarea coronavirusului, lumea fotbalului românesc a fost zguduită, ieri, de vestea decesului fostului portar al formației Steaua București Martin Tudor, care s-a stins fulgerător din viață, la vârsta de 43 de ani. Jucătorul care are în palmares două titluri de campion cu gruparea din Ghencea, în anii 2001 și 2005, a suferit un infarct, ieri la amiază, în timp ce lua prânzul în casa prietenei sale, la Reșița.

Așa cum era de așteptat, vestea trecerii în neființă a lui Marin Tudor, la o vârstă atât de tânără, i-a șocat pe foștii săi colegi, inclusiv pe sucevenii Dorin Goian și Daniel Bălan, care au fost coechipieri cu acesta, la Steaua, la începutul anilor 2000.

„Este o veste neașteptată și șocantă. Îmi pare nespus de rău. Martin Tudor a fost un profesionist desăvârșit, un jucător care atunci când intra pe poarta stadionului nu ieșea prea mult în evidență. A fost un jucător emblematic pentru Steaua București, ținând cont de performanțele pe care le-a făcut acolo. Dumnezeu să-l odihnească”, a declarat fostul internațional Dorin Goian.

„Am rămas fără cuvinte când am auzit vestea, nici acum nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Martin era un prieten de nădejde și am rămas în relații apropiate și acum. Vorbeam cu el la telefon săptămânal. A fost un jucător mare, un om de mare caracter. Din păcate, de multe ori viața este nedreaptă. Din nefericire, am vorbit și cu foștii mei colegi de la Steaua și nu cred că putem ajunge la înmormântare, la Satu Mare, mai ales cu restricțiile din ultima perioadă. Dumnezeu să-l ierte”, a precizat Daniel Bălan, antrenorul echipei de Liga a III-a Bucovina Rădăuți.

Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul Petroșani (1996/1997), Olimpia Satu Mare (1997-1999), Steaua București (1999-2005), CFR Cluj (2005-2007) și Universitatea Cluj (2007/2008). A adunat 184 de meciuri în prima ligă. S-a retras din activitatea competițională în 2008 și a devenit antrenor cu portarii, din această postură activând la FCSB, U Craiova, Al Ittihad, Daco-Getica, CSM Reșița, FC Voluntari, Sportul Snagov, CSU Craiova și naționala României.