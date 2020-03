Fotbal

Fostul fotbalist fălticenean Vasile Maftei, care ocupă în prezent postul de antrenor secund la formația de prima ligă Astra Giurgiu, a vorbit la Prosport Live despre situația de la clubul său de suflet, Rapid București, de care nu s-a despărțit în relații tocmai bune.

„În vechiul vestiar de la Rapid erau foarte multe poze în care ridicam trofee. Din momentul când am plecat de la echipă sunt un simplu suporter. Nu mă mai gândesc că am jucat acolo, acum vorbesc din perspectiva unui suporter. Observ că șefii clubului încearcă să-l discrediteze în acest moment pe antrenorul proaspăt demis Daniel Pancu. Am aflat de la foștii mei coechipieri că cei din conducerea Rapidului au spus despre mine și Daniel Niculae că nu suntem rapidiști. Eu vreau doar să le zic că noi am făcut lucruri mari pentru Rapid. Ei nu vor ajunge niciodată la performanțele pe care le-am realizat noi. Nu vor fi niciodată rapidiști. Eu am petrecut nouă ani la această echipă, iar cei care vorbesc urât de noi nu cred au făcut 40 de dușuri, cu tot cu antrenamente, la Rapid”, a declarat fostul fundaș al Rapidului.

În vârstă de 39 de ani, Vasile Maftei a evoluat neîntrerupt în Giuleşti vreme de 9 sezoane, fiind adus la echipă de către antrenorul Mircea Lucescu, în anul 2001. După despărţirea de Rapid Bucureşti, produsă în 2009, fundaşul central care a adunat 12 prezenţe în tricoul primei reprezentative a României a mai evoluat pentru grupările Unirea Urziceni, CFR Cluj, Concordia Chiajna, ASA Târgu Mureş şi FC Voluntari. Fotbalistul originar din Fălticeni și-a încheiat cariera în Giulești, acolo unde a evoluat în ediția de campionat 2017-2018.

Maftei are în palmares două titluri de campion al României, cu Rapid Bucureşti şi CFR Cluj, trei Cupe şi alte trei Super Cupe naţionale, toate cu Rapid Bucureşti.

Din luna octombrie a anului trecut este secundul lui Bogdan Andone, la Astra Giurgiu.