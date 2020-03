Fotbal

Întors recent din Asia, acolo unde a jucat finala Indian Super League cu echipa din Chennai, fotbalistul sucevean Lucian Goian a vorbit despre viața din România pe timp de pandemie, despre situația din India, dar și despre planurile sale de viitor.

„Acum mă aflu în izolare, la Cluj-Napoca. M-am întors de o săptămână din India. Eu sunt bine, nu am probleme. Nu am venit dintr-o zonă cu risc și nu am motive să îmi fac griji. Am încercat să mă protejez cât mai mult, am stat cu familia și am făcut antrenament cu fiul meu Luca. Noi avem curte și am un miniteren de fotbal cu două porți. Avem tot arsenalul la dispoziție. În ce privește activitatea mea fotbalistică, o să ridic mâna în momentul în care nu o să mai pot. Nu mai am contract în India, dar vreau să mai joc un an. Sunt în vacanță acum și o să vedem ce se va întâmpla. Eu îmi doresc și cred că o să mai semnez pentru un sezon în India. Pe noi nu ne-a afectat pandemia de coronavirus, acolo. Doar ultimul meci, cel decisiv pentru titlu, l-am jucat fără spectatori. Acum, am văzut că au început să apară mai multe cazuri, au impus sancțiuni și oamenii nu mai au voie să iasă pe stradă”, a declarat acesta pentru Prosport Live.

Lucian Goian crede că problemele generate de COVID-19 nu se vor încheia prea curând și este exclus ca în următoarele 2-3 luni să vedem fotbal în România sau în Europa.

„Eu sper ca situația să se remedieze și să găsim o soluție cât mai curând. Pentru încheierea Ligii I eu aș aplica modelul din India. Primele patru clasate să joace între ele tur – retur, iar apoi finala. Trebuie să fie de acord toate cluburile, iar LPF și FRF să găsească o cale de compromis. Lumea simte din plin lipsa fotbalului. Am venit acasă și îmi lipsesc meciurile. Cred că și fotbaliștilor le este greu, e o situație foarte dificilă. Nu se compară antrenamentele de acasă cu pregătirea făcută alături de echipă. Eu cred că nu se pot relua competițiile brusc, echipele trebuie să mai facă un cantonament, două-trei meciuri amicale pentru a-i aduce pe jucători la 100%. O să fie greu”, a precizat fotbalistul sucevean.

Ajuns la 37 de ani, Lucian Goian a fost format la Bucovina Suceava de către antrenorul Ilie Gafencu. În CV-ul său se regăsesc formații precum Foresta Suceava, FC Oneşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Dinamo Bucureşti, Astra Ploieşti, Tianjin Teda (China), Beijing Baxy (China), FC Braşov, CFR Cluj, Mumbai City (India), Perth Glory (Australia) și FC Chennaiyin.