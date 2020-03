Fotbal

Săptămâna trecută,la Casa Fotbalului s-a desfășurat cel de-al treilea modul al cursurilor pentru obținerea licenței de antrenor UEFA PRO. Între cei 19 tehnicieni, admiși în urma examenului din luna august a anului trecut, se află fostul mare fotbalist sucevean Dorin Goian, dar și Mirel Rădoi, antrenorul echipei naționale de seniori a României, sau Adrian Mutu, selecționerul reprezentativei de tineret.

Pe parcursul a trei zile, cursanților le-au fost prezentate diferite teme precum tranziția defensivă (teoretic și practic), nutriția, dopingul și măsurile de prevenție, dar și noutățile din arbitraj și interpretarea Legilor Jocului. De asemenea, aceștia au avut de prezentat teme practice pe terenul de joc.

„Voi face tot ce depinde de mine să obțin licența PRO, fiind conștient că mai am multe de învățat în meseria de antrenor. Sper să am rezultate dacă va fi să urmez calea asta. Am început de jos, sunt încă în perioada în care acumulez experiență, însă fotbalul este frumos indiferent de nivelul la care activezi, important este să-ţi faci treaba cu pasiune”, a declarat Dorin Goian.

Antrenorii admiși la cursurile pentru licența UEFA PRO sunt următorii: Mirel Rădoi, Nicolae Constantin, Octavian Chihaia, Marius Măldărășanu, Adrian Mutu, Dorin Goian, Florin Bratu, Nicolae Grigore, Dorin Docolin, Costin Curelea, Laszlo Balint, Cristian Todea, Dinu Todoran, Valentin Negru, Nicolae Croitoru, Daniel Sima, Andrei Erimia, Irina Giurgiu, Dumitru Suciu.

Cursurile pentru obținerea licenței UEFA PRO se vor încheia în ultima parte a anului, atunci când vor avea loc probele scrise și practice.