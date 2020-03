Dăm valori

Un tânăr cu origini în Suceava ar putea fi adversarul naționalei mari a României în meciurile din Liga Națiunilor, care vor avea loc la toamnă. Flavius Daniliuc are 18 ani și este internațional de juniori în echipele Austriei, țară în care s-a născut după ce părinții săi au fugit din România înainte de 1989.

Până atunci, Flavius Daniliuc evoluează cu succes pentru echipa sub 19 ani a clubului Bayern Munchen. El este căpitan de echipă pentru bavarezi, iar jurnaliștii germani l-au comparat cu David Alaba, internațional austriac care evoluează fundaș stânga la Bayern Munchen.

Într-un material publicat ieri de www.gsp.ro, Mihai Daniliuc, tatăl lui Flavius, a explicat de ce fiul acestuia nu va îmbrăca niciodată tricoul României.

„Exclus! Și avem mai multe motive temeinice pentru ca Flavius să nu îmbrace tricoul României doar pentru că mama și tata provin de acolo. Am discutat deseori cu părinții lui Nicușor Craiu, fostul coleg al lui Flavius la Real Madrid. Puștiul a avut experiențe negative la lotul U17, se plângeau de terenuri, de condiții și de mentalitate, pentru că în România ai impresia imediat că ești Ronaldo dacă dai o pasă bună sau tragi bine cu stângul. Iar în țară încă se apelează la șpagă și la alte nereguli. Nu suntem învățați cu așa ceva", a declarat Mihai Daniliuc pentru principalul ziar de sport din România.

Acesta a mai dezvăluit că a fost contactat de oficiali ai Federației Române de Fotbal pentru a-și da acceptul ca fiul lui să îmbrace tricoul naționale tricolore, numai că le-a considerat nu doar lipsite de profesionalism, ci pur și simplu niște jocuri stupide.

”Adică tu nu ți-ai mișcat fundul o dată să-l vezi, să-l cunoști personal pe jucător, să-ți dai seama cum îi bate ceasul și cum gândește, dar arunci cu promisiuni din astea de doi lei și jumătate? Dacă ar fi Hagi să-și dea cu părerea, să pună o notă în dreptul lui, aș crede ce spune, fiindcă are experiență și termeni de comparație. Dar când un oarecare, că nici pe ăsta nu l-am reținut!, dă din gură cu promisiuni goale n-are cum să ne impresioneze. După câtă pâine amară am mâncat în viață și după toate cele prin care am trecut, chiar știu ce vorbesc și chiar simt intențiile oamenilor!", a mai precizat Mihai Daniliuc pentru www.gsp.ro.

Are 26 de selecții în naționalele de juniori ale Austriei

Dar, Mihai Daniliuc nu este critic doar cu cei din România. Îl nemulțumește faptul că fiul său nu joacă pe un post care i-ar scoate în evidență calitățile, iar acest lucru nu îl ajută să progreseze.

”Regretul meu major e însă că, în Germania, a dat la un moment dat peste un tehnician care l-a retras de la mijlocul terenului în defensivă.

M-am întrebat cum a putut face asta cu un copil cu atâta tehnică, forță de pătrundere și echilibru, demonstrate în repetate rânduri, nu vorbe! L-aș invita la masă ca să-mi explice ce a avut în cap. Tot mai sper însă că va întâlni un antrenor care să-i pună în evidență calitățile tehnice. Acum nici n-ajunge să tragă la poartă. Doar la cornere mai finalizează", este declarația lui Mihai Daniliuc.

”Monitorul de Suceava” a mai scris despre Flavius Daniliuc și în urmă cu 9 ani. Puștiul de atunci a fost admis fără nici un fel de selecție de clubul austriac Rapid Viena, iar mai apoi a participat la o selecție organizată de Real Madrid, fiind admis în urma trialului. În urmă cu 5 ani, clubul spaniol a fost în centrul unui scandal legat de transferul unor juniori, așa încât Flaviuc Daniliuc a ajuns la Bayern Munchen, unde evoluează și în prezent.

Între timp, bavarezii au ajuns la concluzia că nu trebuie să-l scape pe român, așa încât i-au propus să încheie un contract.

„Bayern i-a propus să rămână, dar Flavius, pe care nu-l interesează banii, ci să crească frumos și să se dezvolte corect, le-a spus: «OK, dacă vă sunt așa de drag, îmi faceți contract de profesionist, dar mă împrumutați pentru început!». Nu se așteptau la o asemenea abordare. Credeau că băiatul se va năpusti cu ochii închiși să semneze. Vom vedea în săptămânile următoare ce decizie luăm”, a mai adăugat Mihai Daniliuc.

Până acum, Flavius Daniliuc are 26 de selecții în naționalele de juniori ale Austriei.

S-a născut cu o gaură de 9 mm în ventricul

Până să ajungă aici, Flavius Daniliuc a avut de trecut prin etape grele. În primii ani de viață a avut probleme grave de sănătate, iar marea întrebare era aceea dacă va trăi.

„M-am născut cu o gaură de 9 milimetri în ventricul. Eram în pericol de sufocare, mama mă veghea în fiecare noapte. La 2 ani, am fost operat pe inimă la clinica AKH din Viena. Luam apoi multe antibiotice. Când am mai crescut, doctorii mi-au interzis să joc fotbal toamna şi iarna. Aveam un sistem imunitar fragil, iar o pneumonie putea să-mi fie fatală. Tata s-a întâlnit însă întâmplător cu un cunoscut, care i-a recomandat să-mi dea un produs naturist. Am încercat, iar după jumătate de an s-a produs minunea: eram complet sănătos", a spus Flavius Daniliuc pe pagina sa de internet.