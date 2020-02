După 20 de ani

După cum deja cu siguranță aţi aflat, pe data de 21 mai, de ziua Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, stadionul Areni va găzdui un eveniment sportiv de marcă, cel mai important din ultimii 30 de ani, care va umple până la refuz arena suceveană, aşa cum se întâmpla doar pe vremuri. Este vorba de reeditarea celebrului meci dintre Dinamo şi Foresta, scor 4-5, disputat în urmă cu 20 de ani, care a şocat cu desfășurarea sa o lume-ntreagă. Așa cum era de așteptat, ideea organizării evenimentului a stârnit un mare interes nu doar pe plan local, ci și la nivel național.

„Cred că merită să săpăm în memorie și să aducem în actualitate, după 20 de ani, acel meci de referință al fotbalului românesc. Și pentru că ne propunem să creăm un eveniment pe măsura istoricului joc din anul 2000, și ne dorim cât mai multă lume să îl vadă, ne bucurăm să vă anunțăm că am ajuns la un acord cu trustul PRO TV, care s-a arătat interesat să transmită în direct <Meciul Legendelor>, de la Suceava. Chiar ieri am semnat contractul de televizare, așa că pot să anunț că partida demonstrativă Foresta 2000 – Dinamo 2000 va avea loc pe stadionul Areni, în ziua de joi, 21 mai, cu începere de la ora 17.30, și va fi transmisă în direct pe canalul PRO X. De asemenea, dorim să le comunicăm iubitorilor de sport din Suceava, care cu siguranță abia așteaptă să-i vadă sau să-i revadă din nou în iarbă pe eroii partidei de referință din urmă cu 20 de ani, că intrarea pe stadion va fi liberă, cu o singură condiție, aceea ca fiecare spectator să vină îmbrăcat în galben sau verde. În așa fel, fanii vor putea contribui mai ușor la crearea unei atmosfere memorabile, fiind totodată și o bună modalitate de a-și arăta respectul față de marea echipă a Sucevei, care făcea furori sub comanda carismaticului <Magiun> Barbu”, a declarat profesorul Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal.

Organizatorii au luat deja legătura cu actorii principali ai duelului care a intrat în istoria fotbalului românesc, care s-au declarat încântaţi de idee. Dacă forestierii abia aşteaptă revederea cu publicul fierbinte sucevean care le-a fost atât de credincios, au început să sosească confirmările şi din partea dinamovistă. Omul de legătură dintre organizatori şi „alb-roşii” este nimeni altul decât suceveanul Mugur Bolohan, fost internaţional al României, care a făcut parte din primul unsprezece al „câinilor roşii” în confruntarea din toamna anului 2000.

„Am vorbit pe tema acţiunii de la Suceava cu colegii mei, care şi-au arătat disponibilitatea de a participa la meciul de pe Areni. Unii au confirmat deja, cum este cazul lui Giani Kiriţă, iar alţii, care sunt prinşi în diverse angajamente, vor da un răspuns ferm cât mai curând. Important este că toţi au primit în mod pozitiv această idee şi vor încerca să-şi facă loc în program pentru a ajunge la Suceava. În ce mă priveşte, sunt mai multe elemente care-mi plac la acest eveniment. În primul rând faptul că vin acasă şi voi putea să îmi revăd prietenii şi familia, zona Sucevei fiind una în care revin de fiecare dată cu plăcere. Apoi, va fi un bun prilej să mă întâlnesc cu foştii mei dragi colegi, pentru că pe majoritatea nu am avut ocazia să-i văd de mult. Şi nu în ultimul rând, ştiu că s-a creat deja o mare emulaţie, aşa că va fi o provocare să joc din nou în faţa publicului sucevean, care a fost tot timpul aproape de inima mea”, a spus Mugur Bolohan.

La rândul său, „Magiun” Barbu a mărturisit că îi face o plăcere deosebită să revină pe Areni, acolo unde a trăit momente de neuitat.

„Este o idee excelentă cu acest meci, asta înseamnă că am făcut ceva pentru fotbalul sucevean și lumea nu ne-a uitat. În afară de jocul propriu-zis, va fi un prilej de revedere plăcută, pentru că pe o parte dintre jucătorii mei și adversari nu i-am văzut de ani buni. Sunt convins că va veni multă lume să ne vadă, ca o recunoaștere și un elogiu adus acelei frumoase echipe Foresta, care a produs o performanță unică. Cred că va mai trece multă apă pe Siret până când o altă echipă a Sucevei va bate echipe de calibru cum erau Dinamo și Rapid în acea perioadă și va face egal cu Steaua”, a precizat Marin Barbu.

Remember Dinamo - Foresta

Meciul Dinamo – Foresta a avut loc pe data de 11 noiembrie 2000. Bucureştenii, cu Cornel Dinu pe bancă, erau o echipă în mare vogă, fiind deţinătorii titlului în Liga I, în vreme ce Foresta era nou promovată.

Porniţi ca mari favoriţi, dinamoviştii au dominat partida, ajungând să conducă cu 4-0 pe tabela de marcaj după o oră de joc, prin golurile marcate de Tinel Petre (12), Adrian Mihalcea (28), Iulian Tameş (43) şi Marius Niculae (47). La acel scor nici cel mai înfocat fan al „alb-roşilor” nu credea că se mai poate întâmpla ceva, ca să nu mai vorbim de suporterii Forestei.

Robert Niţă a marcat în minutul 62 ceea ce se credea a fi golul de onoare pentru moldoveni, însă Foresta a continuat să mizeze totul pe cartea atacului şi golurile 2 şi 3 au venit conform cursului jocului. În doar două minute, 71 şi 73, Păcurar şi Botan au redus la doar un gol diferenţa de pe tabelă şi gluma se îngroşa pentru Dinamo! Acelaşi Botan a înscris pentru un incredibil 4-4 în minutul 82. Autorul primului gol, Robert Niţă, a dat lovitura de graţie înainte de finalul partidei, înscriind pentru 5-4.

Dinamo: Ştefan Preda – Bogdan Onuţ, Gică Mihali, Vali Năstase, Tinel Petre – Mugur Bolohan, Ionuţ Lupescu, Tameş, Vlăduţ Munteanu – Adrian Mihalcea, Marius Niculae. Au mai intrat: Florin Răducioiu (49), Florin Cernat (64), Claudiu Drăgan (80). Rezerve neutilizate: Florin Tene, Cristi Vlad şi Sorin Iodi. Din lotul grupării bucureştene mai făceau parte la acea dată jucători importanţi precum Giani Kiriţă, Florentin Petre, Ianis Zicu, Daniel Florea, Ionuţ Badea sau Iosif Tâlvan.

Foresta: Eugen Nae (46 Edi Ciubotaru) – Cristian Şchiopu, Ovidiu Ciobanu, Daniel Munteanu, Adrian Beldiman – Mihai Botan, Dumitru Ene, Sergiu Brujan, Dorin Semeghin – Marius Păcurar, Robert Niţă. Au mai intrat Dumitru Gavrilescu (49), Silviu Buzea (71). Rezerve neutilizate: Dorin Goian, Alin Nicola şi Eric Fannis. Lotul echipei sucevene îi mai cuprindea în acel sezon pe jucătorii Vicenţiu Dragomir, Vasile Prisacă, Daniel Bălan sau Dorel Bernard.