Fotbal

Foresta Suceava luptă în acest sezon pentru promovarea în Liga a II-a, un eşalon pentru care, în ultima şedinţă a Comitetului Executiv, Federaţia Română de Fotbal a stabilit noi condiţii de participare. Astfel, cluburile cu datorii nu vor primi dreptul de a evolua în eşalonul secund în sezonul 2020-2021, dacă nu îşi rezolvă problemele până la 30 iunie, dată aproape de startul viitoarei ediţii de campionat.

„În urmă cu doi ani de zile am luat decizia introducerii sistemului de monitorizare financiară la nivelul Ligii 1. Astfel încât cluburile să treacă prin acest filtru de control financiar de două ori pe an, deci nu doar primăvara, ci şi toamna. Acum a venit rândul ca după un an de zile în care am testat acest nou sistem de licenţiere pentru cluburile de Liga a II-a să mergem mai departe, iar începând din această primăvară, deci practic din următorul sezon competiţional, cluburile care au datorii către angajaţi, şi aici mă refer la antrenori, jucători, datorii către cluburi, datorii către bugetul de stat rezultate din urma salariilor către proprii angajaţi, să nu mai poată să primească licenţa de Liga a II-a. Obiectivul federaţiei este să putem să contribuim prin diferite reglementări pe care le avem la dispoziţie, să creştem stabilitatea financiară a ligii secunde. Acest lucru înseamnă şi un impuls de însănătoşire a competiţiei. Altfel spus, să avem o întrecere solidă şi echitabilă în acelaşi timp faţă de jucători, antrenori şi, bineînţeles, faţă de suporteri”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

De asemenea, după Liga I şi Liga a II-a se înăspresc condiţiile de participare şi în Liga a III-a, începând cu sezonul următor. Pentru început, măsurile vor fi unele de acomodare, pentru ca din ediţia 2021/2022 să fie aplicate cu stricteţe. În acest moment, la acest nivel fotbalistic se află pe tabloul de concurs 80 de cluburi împărţite în cinci serii, multe dintre aceste echipe făcând faţă cu greu competiţiei, unele dintre ele ajungând chiar la abandon.

„În ceea ce priveşte cluburile de eşalonul al treilea, fiindcă sistemul de licenţiere pe care îl aplicăm este unul diferit faţă de Liga I, respectiv Liga a II-a, un accent mult mai puternic va cădea pe ceea ce priveşte infrastructura şi investiţiile la nivel de copii şi juniori”, aprecizat Burleanu.