Fotbal – Copii

Grupa de copii născuţi în anul 2010 de la Juniorul Suceava a participat zilele trecute la Kinder Cup Sport Vision Bucureşti, având o comportare foarte bună. Micii fotbalişti pregătiţi de Iulian Ignătescu au jucat de la egal la egal cu echipele unor cluburi de tradiţie din ţara noastră, clasându-se la final pe locul 3. Sucevenii s-au calificat în etapa a doua a competiţiei după ce au ocupat locul secund în faza grupelor, acolo unde au învins cu 3-1 Şcoala de Fotbal „Constantin Schumacher” Piteşti şi FCSB, şi au cedat cu 0-6 în faţa celor de la Prosport Academy. În sferturi, Juniorul a trecut cu 3-0 de Prosport Academy II, pentru ca în semifinale să fie învinşi cu 3-1 de CSU Craiova, după un meci foarte spectaculos. În meciul pentru locurile 3-4, sucevenii şi-au luat revanşa în faţa celor de la Prosport Academy, de care au dispus cu 4-1.

„A fost o competiţie reuşită pentru noi din toate punctele de vedere. Am întâlnit echipe bune şi astfel am avut şansa să ne măsurăm forţele în faţa unor adversari redutabili. Am putut să conştientizăm astfel la ce nivel ne situăm, pentru a şti ce avem de îmbunătăţit în viitor”, a declarat antrenorul Iulian Ignătescu.

Juniorul Suceava s-a bazat pe următorul lot de jucători la turneul din Capitală:

Eduard Constantinescu, Luca Lubeniţchi – portari; Iulian Magazin, Alexandru Neamţu, Fabian Nica, Ianis Lupu, Robert Pop, Valentin Ichim, Matei Rusu, Răzvan Rotaru, David Constantin, Ricardo Hreniuc, David Codrean, Luca Petrea – jucători de câmp.