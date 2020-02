Fotbal

Șomuz Fălticeni a disputat la sfârșitul săptămânii trecute un meci amical, pe stadionul ”1 Mai” din Ițcani, contra grupării Juniorul Suceava. La capătul a 90 de minute epuizante, scorul a fost egal, 1-1. Pentru fălticeneni a marcat atacantul care dorește să ajungă în orașul lui Sadoveanu, Cosmin Țapu, iar pentru suceveni a punctat Sebi Nechita, din penalty.

Trupa antrenată de Daniel Stoica a testat cu această ocazie și jucătorii veniți în pauza de iarnă, mijlocașii Cătălin Aeroaiei (CSM Roman), Eusebiu Mercaș (Ozana Târgu Neamț) și Alexandru Micloș (FC Botoșani II). De asemenea, au evoluat și atacantul Cosmin Țapu și Daniel Păiuș, jucători care și-au reziliat contractul cu Bucovina Rădăuți.

”A fost primul nostru meci de pregătire și nu am pus accent pe rezultat, ci pe creșterea nivelului de joc. Obiectivul nostru pentru acest sezon competițional a rămas același, clasarea pe un loc mai bun decât în sezonul trecut. Am reușit să ne completăm lotul cu câțiva jucători de valoare, Dohotaru, Micloș, Păiuș, Airoaie, Țapu. Și în acest an beneficiem de sprijinul primarului municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, și sper să ne atingem obiectivul propus”, a declarat directorul sportiv al echipei Șomuz Fălticeni, Iulian Darabă.

Șomuz Fălticeni: Pascal – Chiseliță, Dohotaru, Njindja, Marinescu, Toukam, Robciuc, Julei, Afalna, Tcassem, Țapu. Au mai jucat: C. Mateiciuc, Păiuș, Zamă, Micloș, Plăcintă, Airoaie, P. Ionescu și Mercaș.

Juniorul Suceava: Solcan – Moștoflei, Scutaru, Morărescu, Pascar, Obreja, S. Nechita, Șoldan, Negrea, Ieșan și Tomescu. Antrenor Bogdan Pantea.

Până la startul returului Ligii a III-a, programat pe 7 martie, Șomuz Fălticeni mai are programate amicale cu LPS Suceava (11 și 14 februarie) și Ceahlăul Piatra Neamț (21 și 28 februarie), toate în deplasare.

Juniorul Suceava va mai disputa două partide de pregătire, pe 15 februarie cu Rarăul Câmpulung și pe 21 februarie cu Bucovina Rădăuți.