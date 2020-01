Handbal masculin – juniori I

Echipa de handbal masculin juniori I a Clubului Sportiv Universitar Suceava se pregăteşte intens pentru partea a doua a sezonului competiţional. Formaţia suceveană care a câştigat seria A a Campionatului Naţional s-a calificat pentru Grupa Valoare, acolo unde, în luna februarie, își va măsura forțele cu grupările din Odorhei, Sighişoara şi Braşov.

„Ne pregătim cum putem mai bine pentru partea secundă a campionatului. Am făcut şi un meci amical pe terenul formaţiei LPS Piatra Neamţ. După cele două reprize regulamentare scorul a fost egal, dar am mai jucat o a treia repriză în care am folosit tot lotul, această parte fiind pierdută la trei goluri.

Nu stăm rău la capitolul acumulări fizice, dar mai avem de muncit la omogenizarea jocului. Avem și un jucător convocat la lotul național, este vorba de portarul Ionuț Andreescu”, a declarat antrenorul echipei de juniori I a CSU din Suceava, Ion Tcaciuc.