Liga a IV-a

Gruparea Siretul Dolhasca conduce autoritar Liga a IV-a suceveană la finalul sezonului de primăvară, depășind în ierarhie formații mai bine cotate la începutul campionatului, precum FC Pojorâta, Juniorul Suceava sau Viitorul Liteni. Formația pregătită de fostul fundaș al Ceahlăul Piatra Neamț, Constantin Ferariu, a reușit să-și păstreze invincibilitatea după cele 14 partide disputate până acum, totalizând 11 victorii și trei rezultate de egalitate. Echipa din Dolhasca a acumulat 36 de puncte, cu 7 mai mult decât următoarea clasată, FC Pojorâta. De asemenea apărarea condusă de antrenorul-jucător Constantin Ferariu este cea mai bună din liga a IV-a suceveană, încasând doar 11 goluri până acum.

„Am avut un tur de campionat foarte bun și de aceea doresc să mulțumesc tuturor jucătorilor pentru implicare. Dacă am ajuns în această postură vă dați seama că dorim să promovăm, iar pentru acest lucru am primit asigurări din partea Primăriei și a Consiliului Local din Dolhasca că vom fi susținuți corespunzător și în eșalonul al treilea. Până la barajul de promovare mai este însă mult de muncă, așa că trebuie să ne concentrăm pe meciurile grele care ne așteaptă în sezonul de primăvară al Ligii a IV-a. Avem un avans important în campionat și am încredere că vom reuși să menținem același ritm și în retur”, a declarat Constantin Ferariu.

În acest sens, gruparea Siretul a reușit să înregimenteze în intersezon doi fotbaliști cu mare experiență, este vorba de Adrian Caragea, fostul atacant al Rapidului Suceava, și de mijlocașul Cezar Tofan, care au evoluat ultima oară în campionatul județean al Iașului, la formația Stejarul Sinești.

Siretul Dolhasca va susține primul meci de pregătire din acest an în deplasare, cu Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, cu începere de la ora 11.00.

Siretul va debuta în campionat pe data de 15 martie, în fieful formației Recolta Fântânele.